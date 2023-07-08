Yalova’da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul-İzmir otobanında meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İzmir otobanının Yalova Altınova ilçesi mevkiinde 34 ACU 298 plakalı kapalı kasa panelvan, 48 AGS 925 plakalı otomobil ve başka bir otomobil daha birbirleriyle çapıştı. Kaza yerine giden Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçta sıkışan 2 yaralıyı çıkararak 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürerken yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.