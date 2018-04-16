Yalçın Topçu'dan 'Dilde, Fikirde, İşte birlik' vurgusu

Yalçın Topçu konuşmasında şunları söyledi “Ben inanıyorum ki; Türkçe konuşan devletler, güçlü liderleri, değerli yazarları, kültür insanları ve STK’ları vesilesi ile beraber siyaset, beraber ticaret, beraber turizm, yapma hususunda çok daha fazla yüksek seviyelere ulaşacaklardır. Bu devletler inşallah ortak atamız İsmail Gaspıralı’nın bizlere vasiyet ettiği ‘dilde, fikirde, İşte birlik’ hedefini gerçekleştirmiş olacaklardır. İşte o zaman sadece bizim medeniyet coğrafyamız değil, dünyanın bir tamamı, tarihte bizim atalarımızın söz sahibi olduğu zamanlardaki gibi yeniden güvenliğe, barışa, adalete ve refaha kavuşmuş olacaktır.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Azerbaycan Devlet Sanatçısı, yazar Anar Rzayev'in 80. doğum yılı için Ankara’da düzenlenen etkinliğe katıldı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Azerbaycan Yazarlar Birliği (AYB), Türk Edebiyatı Vakfı (TEV) işbirliğinde düzenlenen etkinliğe yazarın aile üyeleri, resmi kurum ve kuruluşlar ile diplomatik misyon temsilcileri, sanat, bilim insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Törendeki konuşmasında Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rzayev’in Azerbaycan’ın yetiştirdiği ziyalı bir edebiyat insanı olduğunu belirten Topçu “Can Azerbaycan’ımızın yetiştirdiği, edebiyat dünyasının büyük ismi ve önemli rol modeli Sayın Anar RIZAYEV Bey’in doğumunun 80.yılı kutlama etkinlikleri münasebetiyle bizleri bir araya getiren TÜRKSOY genel sekreteri Sayın Düsen Kaseinov ve ekibine teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çağdaş Türk edebiyatının saygın ve özel kalemi Anar Meelim’e sağlıklı,başarılı uzun ömürler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İLHAM ALİYEV’E TEBRİK

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Topçu “ben bu vesile Can Azerbaycan’ımızdaki seçim sonuçlarının Azerbaycan’ımız için hayırlı olmasını diliyorum. Cenap Prezident İlham Aliyev’i bu vesile ile yürekten kutluyor, kendilerine Cenabıhaktan başarılarla dolu, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

“GASPIRALI’NIN BİZLERE VASİYETİ “DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK…”

“Ben inanıyorum ki, Türkçe konuşan devletler, güçlü liderleri, değerli yazarları ve kültür insanları, STK’ları vesilesi ile beraber siyaset, beraber ticaret, beraber turizm, yapma hususunda çok daha fazla yüksek seviyelere ulaşacaklardır. Ve bu devletler inşallah ortak atamız İsmail Gaspıralı’nın bizlere vasiyet ettiği ‘dilde, fikirde, İşte birlik’ hedefini gerçekleştirmiş olacaklardır. İşte o zaman sadece bizim medeniyet coğrafyamızda değil, dünyanın bir tamamı, tarihte bizim atalarımızın söz sahibi olduğu zamanlardaki gibi yeniden güvenliğe, barışa, adalete ve refaha kavuşmuş olacaktır.”

“BİZİM GERÇEĞİMİZ KARDEŞ KAVİMLERDEN BAŞKA BİR ŞEY OLMADIĞIMIZDIR”

“Türkçenin ve özgürlüğün şairi rahmetli Bahtiyar Vahapzade, ‘haradan geldiğini bilmeyen, hara gideceğini de bilmez’ sözü ile milletlerin nereden gelip nereye, hangi gaye ile hangi hedefe gideceklerini bilmelerinin hayati önemi olduğunun altını çizmiş. Bizim gerçeğimiz Balkanlardan Çin Seddi’ne, Galiçya’dan Yemen’e, Kafkasya’dan Afrika’ya, başka başka adlar taşımış olsak da gerçeğimiz; bir tek beşikten çıkmış kardeş kavimlerden başka bir şey olmadığımızdır.“

“YARADILIŞ GAYEMİZİN GEREĞİNİ TEKRAR YERİNE GETİRMEK İÇİN BİR VE BERABER OLACAĞIZ”

“Bizler biliyoruz ki, kan gölü haline getirilen bu dünyanın, güvenliğe, barışa, refah ve adalete yeniden kavuşması, nizam ve merhamet medeniyetinin temsilcisi ‘Millet-i Vahide’nin mensuplarının yeniden tarih sahnesinde yerini alması ile mümkün olacaktır. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bilerek yaradılış gayemizin gereğini tekrar yerine getirmek için bir ve beraber olacağız ki; Karabağ’ımız işgalden kurtulsun; Arakan’da, Filistin’de, Doğu Türkistan’da zülüm son bulsun, Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Yemen barışa ve huzura kavuşsun.”

“RABBİM BU YEDİ DEVLETİ, MİLLETİ İLE BİRLİKTE KORUSUN VE YÜCELTSİN”

Türk dilli ve Türk soylu bu yedi büyük devletimiz var hamdolsun. Bu devletler inşallah müstakil, güvenli ve refah içinde kıyamete kadar var olacaklar. Rabbim, bu devletlerin birliğini ve dirliğini daim etsin; bu yedi devleti, milleti ile birlikte korusun ve yüceltsin.