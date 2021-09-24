Yalancıların mumu söndü!

Oğuzhan Gültekin Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “İstanbul’da “barınamıyoruz” eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok” diyerek kirli oyunu deşifre etti. Akit’e konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de şunları dile ifade etti:

Ahlaksız muhalefet

“Bu yaşananlar ahlaksız muhalefet anlayışının bir sonucudur. Büyük yalan söyleyip, büyük iftiralar atacaksın ve buna muhalefet diyeceksin. Her türlü olayda böyle yapıyorlar ama sürekli elleri boş kalıyor. Ormanlarımız yanarken aynı yalanları söylediler. Olmayan Kürt sorununu var gibi gösterdiler. Şimdi de yurtlar üzerinden yalan söylüyorlar. Bunların tek amacı ülke değerlerimizi itibarsızlaştırmak. Bunların anlamadığı şey Türkiye’nin eski Türkiye olmadığıdır. Gerçekler anında gün yüzüne çıkıyor. Halkımız dikkatli olsun!”