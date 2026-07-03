Onurlu teslim olalım! Türkiye’ye yenilmemiz kaçınılmaz

TAHSİN HAN

Emekli Yunanistan Büyükelçisi Giorgos Aifantis, konuk olduğu Military News programında gazeteci Paris Karvounopoulos’un sorularını yanıtlarken, Doğu Akdeniz ve Ege’deki güç dengelerine ilişkin Atina yönetimini sarsacak açıklamalarda bulundu. Aifantis, Türkiye’nin askeri ve jeopolitik üstünlüğünü kabul ederek, olası bir askeri çatışmada Yunanistan’ın mağlubiyetinin kaçınılmaz olduğunu ve “onurlu bir teslimiyetin” hazırlığının yapıldığını iddia etti.

Yaklaşan NATO Zirvesi öncesi Atina’daki endişeli bekleyişi değerlendiren Aifantis, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı müttefiklerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok büyük bir siyasi ve diplomatik destek sağladığını belirtti.

TÜRKİYE’DE İKİ KOMUTA MERKEZİ KULULUYOR

Türkiye’nin talebi doğrultusunda NATO bünyesinde iki yeni stratejik karargah kurulacağını öne süren emekli Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı: “Bu komuta merkezlerinden biri Boğazlar, Karadeniz ve Ege’den; diğeri ise Adana merkezli olarak Orta Doğu’dan sorumlu olacak. Bu stratejik hamleler, Türkiye’nin bölgesel süper güç olma stratejisinin birer parçasıdır. Üstelik bu karargahlarda, Türkiye ile askeri ve teknolojik alanda kusursuz bir iş birliği yürüten Polonya ve Romanya gibi ülkelerin kurmay subayları görev yapacak.”

Aifantis ayrıca, Trump’ın Kongre’yi ikna ederek Türkiye’nin milli muharip uçağı (KAAN) için motor tedarikini kolaylaştıracağını ve asıl hedefin Türkiye’yi F-35 programına geri döndürmek olduğunu iddia etti.

TÜRKİYE İSRAİL’E KARŞI DENGE UNSURU

Washington’daki jeopolitik eksen kaymasına da değinen Aifantis, Cumhuriyetçi kanadın ve özellikle Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in, İsrail lobisinin Amerikan devlet kurumları üzerindeki baskısından ciddi rahatsızlık duyduğunu belirtti. İsrail’in ABD’yi ucu açık ve maliyetli bir savaşa sürüklediğini söyleyen eski diplomat, “Amerikalılar, 1950 ve 60’larda Şah dönemi İran’ı ile kurdukları dengeye benzer şekilde, bölgede İsrail’in karşısına Türkiye’yi ağırlığı olan dengeleyici bir aktör olarak konumlandırmak istiyor. Bu süreçte Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki talepleri, batı tarafından doğal olarak karşılanabilir görülüyor” dedi.

TÜRKELER ADALARI ELE GEÇİRDİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulunan Aifantis, Atina’nın İsrail’e hiçbir karşılık almadan “körükörüne” destek verdiğini, parlamentodan gizlenen devasa savunma ödemeleriyle İsrail’e adeta nakit enjeksiyonu yapıldığını savundu.

YUNANİSTAN EMİR KULU

Saha gerçeklerinin tamamen Türkiye lehine döndüğünü belirten Aifantis, adalardaki durumu şu sözlerle özetledi: “Türkler adalardaki her şeyi; otelleri, marinaları, araç kiralama şirketlerini, yani ekonomik değeri olan ne varsa her şeyi satın aldılar. Bizim hükümet yetkililerimiz ise en iyi ihtimalle hiçbir şey yapmadan sadece seyrediyor. Kimse bizim gibi sürekli borç ödeyen ve emir kulu olan bir ülkeye saygı duymaz.”

“TÜRK İHALARINI NASIL DURDURACAĞIZ

Olası bir askeri çatışma senaryosunda Yunanistan’ın savunma sanayisindeki eksikliklerine dikkat çeken Aifantis, Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın yerli hava savunma sistemi “Kentavros” (Santor) üzerinden yaptığı reklamları sert bir dille eleştirdi: “Dendias sürekli fabrikalara gidip çimento temelleri atıyor, Kentavros’u övüyor. Peki, Türkiye’nin masif (seri) İHA üretimini kim durduracak? Türkler drone’ları sürü taktiğiyle uçuruyor ve her savunma sistemini kolayca doygunluğa (kilitlenmeye) ulaştırabiliyorlar. Bu droneları gündüz gözüyle bir şekilde vurabilirsiniz ama gece ne yapacaksınız? Adalarımızın üzerinde gece vakti bu İHA’ları tespit edecek mekanizmamız var mı? Türk İHA’ları gece gelip yakıt depolarımızı, limanlarımızı, elektrik santrallerimizi vurduğunda ne yapacağız?”

1974’ÜN DEVAMI GELİYOR

Yunanistan’ın askeri bir karşılaşmaya tamamen hazırlıksız ve ciddiyetsiz yaklaştığını söyleyen Aifantis, konuşmasını şu çarpıcı sözlerle noktaladı: “Türkiye yenilmez bir güç değil elbette, dünyada hiçbir ordu yenilmez değildir. Ancak maça kahvehane zihniyetiyle çıkarsanız ezilirsiniz. Bizim durumumuzda bu ezilme, 1974’te (Kıbrıs’ta) başlayan sürecin kaçınılmaz bir devamı ve sonu olacaktır.”