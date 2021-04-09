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Gündem Yakında AK Parti'nin üstüne yıkacaklar! Darbe hayali kuran amiraller için "komplo" yalanı
Gündem

Yakında AK Parti'nin üstüne yıkacaklar! Darbe hayali kuran amiraller için "komplo" yalanı

"Cumhuriyet dinozoru" Emre Kongar, gece yarısı yayınladıkları bildiriyle hükümeti tehdit eden vesayetçi amiralleri "bu işte komplo kokuları var" diyerek aklamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 16:30:00 -
Yakında AK Parti'nin üstüne yıkacaklar! Darbe hayali kuran amiraller için "komplo" yalanı

104 emekli amiral, yayınladıkları bildiriyle AK Parti hükümetini darbeyle tehdit etti. Skandal bildirinin ardından 10 kişi gözaltına alındı. Kamuoyunda büyük infiale neden olan bildirinin ardından, dün bildiriyi savunanlar bugün komplo diyerek hedef şaşırtmaya başladı.

Bildiriye imza atan başka isimlere tepkisi nedeniyle imzasını koymadığını belirten emekli amiral Semih Çetin, alçak bildiriden amirallerin haberi yoktu algısı oluşturma çalıştı. Çetin, "Belgenin bana gönderildiği zaman 3 Nisan 2021 saat 10.44. Yüce Türk Milletine ifadesi yok, yayınlanma tarihi 06 Nisan 2021. Bunun üzerine tarih, başlık değiştirilerek gruba onay için gönderilmesi 3 Nisan 2021 saat 22.50. Veryansın TV'de yayın saati 22.54. Hıza bakın." dedi.

"Komplo" demeye başladılar

Cumhuriyet'te köşe karalayan "dinozor" Emre Kongar, Semih Çetin'in açıklamasından "komplo" sonucunu çıkardı. Kongar, söz konusu bildirinin emekli amirallere yönelik bir komplo olduğunu ileri sürdü. Twitter hesabından paylaşım yapan Kongar, "Bildiri konusunda şaşırtıcı bir komplo kokusu gelmeye başladı!" dedi.

Yakında AK Parti'yi suçlayacaklar

Kongar ve zihniyetinin, dün ölümüne savunduğu ve darbe iması taşımadığını ileri sürdüğü bildiriyi bugün komplo diyerek aklamaya çalışması hayretle karşılandı. Kemalistlerin, yakında söz konusu bildirinin kendi kendine ortaya çıktığını savunması veya topu AK Parti’ye atıp, “Kendileri servis etti” suçlamasında bulunmalarından şüphe ediliyor!..

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