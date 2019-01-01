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Yahudi'ye gayrimenkul satan ABD asıllı Filistinli'ye ağırlaştırılmış müebbet

Filistin Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'te bir Yahudi'ye gayrimenkul sattığı sabit görülen ABD asıllı Filistinli, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

01 Ocak 2019 Salı 16:30
Yahudi'ye gayrimenkul satan ABD asıllı Filistinli'ye ağırlaştırılmış müebbet

Katil İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs'te bir Yahudi'ye gayrimenkul satmakla suçlanan bir Filistinli için "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verildi.

Filistin Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Ağır Ceza Mahkemesi, Doğu Kudüs'te düşmana emlak satma suçu sabit görülen Filistinli İ.A'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmetti" denildi.

ABD asıllı Filistinli vatandaşı

Adının açıklanmasını istemeyen Filistinli kaynaklar, müebbet hapis cezasına çarptırılan kişinin Kudüs'te yaşayan Filistin asıllı ABD vatandaşı İsam Akl olduğunu aktardı.

Filistin anayasasının 1960 tarihli ceza muhakemesi kanununun 2'nci maddesinin 274'üncü bendinde yer alan 16 numaralı ceza kanununa göre, Filistin topraklarının bir parçasını "yabancı bir ülkeye" satan veya o ülke topraklarına eklenmesine yardımcı olan kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıyor.

"Washington tarafından baskı ve tehdite maruz kaldım"

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın 29 Kasım'da yayınladığı haberde, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Filistinli yetkili, "bir süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı İsam Akl'ın serbest bırakılması için, Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec ve Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Hüseyin eş-Şeyh'in Washington yönetimi tarafından çok ağır baskı ve tehditlere maruz kaldığını" ifade etmişti.

Haberde Filistin asıllı ABD vatandaşı Akl'ın Filistin güvenlik güçlerince işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri Yahudilere sattığı gerekçesiyle iki ay önce gözaltına alındığına dikkat çekilerek, İsrail'in yakın zamanda Kudüs Valisi Adnan Gays'ı ve çok sayıda Fetih yetkilisini gözaltına alarak Filistin yönetimine baskı yapmayı hedeflediği kaydedilmişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi serbest bırakılmasını istedi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da 28 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistin asıllı ABD vatandaşı İsam Akl'ın iki aydan bu yana Filistin'de gözaltında bulunduğunu belirtmişti.

Friedman, Filistin yönetimine Akl'ı serbest bırakmaları çağrısında bulunarak, "Filistin yönetimi iki aydan bu yana ABD vatandaşı İsam Akl'ı alıkoymuş durumda. Ne suç işledi ki? Yahudilere toprak satmak… Akl'ın tutuklanması ABD'nin ilkelerine ve barış içinde yaşama çağrısında bulunan herkesin değerlerine aykırıdır. Derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:30
  1. Doğu Kudüs
  2. Filistin Yüksek Yargı Konseyi
  3. Filistin anayasası
  4. WAFA
  5. Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec
  6. Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Hüseyin eş-Şeyh
  7. Washington
  8. Filistin güvenlik güçleri
  9. Kudüs Valisi Adnan Gays
  10. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman

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