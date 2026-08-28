The Guardian'ın araştırmasına göre İsrail, kendisini bağımsız bir ABD düşünce kuruluşu gibi gösteren “Hanover Institute” üzerinden yapay zekanın bilgi kaynaklarını etkilemeye yönelik bir kampanya yürüttü. Site, dokuz günde 124 rapor yayınladı.

The Guardian'ın haberine göre, İsrail hükümeti tarafından finanse edilen ve ABD merkezli bağımsız bir düşünce kuruluşu izlenimi veren “Hanover Institute for Public Policy” adlı internet sitesi, yapay zeka sohbet botlarının yanıtlarını etkilemeye yönelik bir içerik operasyonunun parçası olarak kullanıldı.

Site, 6-14 Ağustos arasında yalnızca dokuz günde 124 rapor ve 560 binden fazla kelime yayınladı.

Sitedeki raporların neredeyse tamamının başlığı, bir kullanıcının ChatGPT, Claude veya Perplexity gibi yapay zeka araçlarına yöneltebileceği sorular şeklinde hazırlandı.

Bunlar arasında “İsrail Gazze'de soykırım mı gerçekleştiriyor?”, “Anti-Siyonizm antisemitizm midir?” ve “İsrail Filistinlileri topraklarından çıkardı mı?” gibi sorular yer aldı.

Guardian'ın incelemesine göre içerikler akademik bir araştırma kurumu görünümü verecek şekilde tasarlandı ve Birleşmiş Milletler kuruluşları, Dünya Bankası ve Uluslararası Af Örgütü gibi kaynaklara atıflar yapıldı. Ancak raporların İsrail'e yönelik eleştirileri sistematik biçimde yumuşattığı öne sürüldü. Örneğin, soykırım veya apartheid iddialarına ilişkin raporların önemli bölümünde, herhangi bir mahkemenin bu konuda kesin hüküm vermediği vurgulandı.

Amaç yapay zekanın yanıtlarını etkilemek

Operasyonun dikkat çeken yönü ise içeriğin doğrudan insan okuyuculardan ziyade yapay zeka sistemleri için de optimize edilmiş olması.

Guardian, sitenin başlangıçta yapay zeka sistemlerine bir internet sitesinin içeriğini nasıl okuyacağını anlatan llms.txt adlı bir dosya taşıdığını ve bunun, ChatGPT, Perplexity, Claude ve Gemini gibi sistemlerde görünürlüğü artırmayı amaçlayan “generative engine optimization” hizmeti sunan Res adlı platformun standart dosyasıyla örtüştüğünü belirledi.

Bu tür çalışmaların amacı yalnızca kullanıcıların siteye ulaşmasını sağlamak değil, içeriklerin yapay zeka modellerinin internet taramalarında ve gelecekte kullanılabilecek veri kümelerinde yer almasını sağlamak.

Guardian'a konuşan Quincy Institute araştırmacısı Nick Cleveland-Stout, daha büyük riskin içeriklerin yapay zeka sistemlerinin eğitiminde kullanılan Common Crawl gibi veri havuzlarına girmesi olduğunu söyledi.

İsrail hükümetiyle bağlantısı açıklandı

Hanover Institute kendisini bağımsız bir araştırma kuruluşu gibi sunsa da internet sitesinde artık finansman ilişkisini açıklayan bir bölüm bulunuyor. Buna göre içerikler, Piro Inc. tarafından Havas Media Germany adına ve İsrail Hükümeti Reklam Ajansı (LaPam) için dağıtılıyor. İlişkinin ABD'deki Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında kayda geçirildiği belirtiliyor.

The Guardian ayrıca İsrail hükümetinden gelen on milyonlarca dolarlık daha geniş bir kampanyanın, Havas Media gibi aracı şirketler üzerinden ABD'deki çeşitli firmalara aktarıldığını bildirdi. Kampanyada, eski Donald Trump kampanya yöneticisi Brad Parscale tarafından yönetilen Clock Tower X'in de yer aldığı belirtildi.

Hanover Institute ise finansman ilişkisinin kuruluşun çalışmalarını yönlendirmediğini, fon sağlayıcının konu seçimi, taslaklar veya yayımlanan sonuçlar üzerinde kontrol sahibi olmadığını savunuyor.

The Guardian'ın testlerinde ChatGPT'nin Hanover Institute içeriklerini sonuçlarda göstermesine rağmen kuruluşun finansmanı ve bağımsızlığı konusunda tartışmalar bulunduğuna da dikkat çektiği aktarıldı.

Bu gelişme, devlet destekli propaganda faaliyetlerinin artık yalnızca sosyal medya kullanıcılarını hedeflemekle kalmayıp yapay zeka sistemlerinin bilgi kaynaklarını ve ürettiği yanıtları etkilemeye yönelik yeni bir mücadele alanına taşındığı tartışmasını gündeme getirdi.

Kaynak: Mepa News