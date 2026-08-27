Doha'dan havalandı, Türkiye üzerinde rota değişti! Katar uçağında kritik anlar

Qatar Airways'in Katar'ın başkenti Doha'dan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gerçekleştirdiği tarifeli seferde sağlık kaynaklı acil durum yaşandı.

Edinilen bilgilere göre QR-159 sefer sayılı, A7-BCU kuyruk tescilli uçak Doha'dan Kopenhag'a gitmek üzere havalandı. Uçak Türkiye hava sahasında ilerlediği sırada yolculardan biri aniden rahatsızlandı.

KABİN EKİBİ HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Yolcunun rahatsızlanmasının ardından kabin görevlileri harekete geçti. İlk müdahale uçakta kabin ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Yaşanan gelişmenin ardından uçuş ekibi, Kopenhag'a devam etmek yerine İstanbul'a yönelme kararı aldı. Pilot, İstanbul Havalimanı'na acil iniş için gerekli süreci başlattı.

PİLOT İSTANBUL'A YÖNELDİ

Doha-Kopenhag hattında uçan uçağın rotasının sağlık durumu nedeniyle değiştirilmesiyle İstanbul Havalimanı devreye girdi.

A7-BCU kuyruk tescilli uçak, İstanbul Havalimanı'na yöneldikten sonra acil inişini herhangi bir sorun yaşanmadan tamamladı.

Uçuş kayıtlarında QR-159 seferinin Doha ile Kopenhag arasında gerçekleştirildiği de görülüyor.

YOLCUNUN SAĞLIK DURUMU MERAK KONUSU

Uçağın güvenli şekilde İstanbul'a indirilmesiyle havadaki acil durum sona erdi. Ancak rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun ne olduğu ve İstanbul'da nasıl bir tedavi uygulandığı konusunda şu ana kadar ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Olayda uçağın kendisinden kaynaklanan teknik bir arıza olduğuna ilişkin de herhangi bir bilgi bulunmuyor. Acil iniş kararının, uçaktaki yolcunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle alındığı bildirildi.