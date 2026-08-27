Önce çöle gömdüler sonra hayatları değişti

Teknoloji haberleriyle gündeme gelen Çin bu kez ilginç bir haberle dikkat çekti.

Çin'in kuzeybatısındaki Tengger Çölü'nde rüzgarla savrulan kum tepeleri, görünüşte son derece basit ama etkisi muazzam bir yöntemle kontrol altına alındı. Bölgenin kaderini değiştiren bu çevre hamlesi, çölleşmeyle mücadelede adeta çığır açtı.

Demiryolunu Kurtaran Mühendislik Zekası

Hikaye aslında Baotou-Lanzhou demiryolu hattını sürekli üzerini kaplayan kumlardan koruma ihtiyacıyla başladı. Hareketli zemin yüzünden çalı ve ağaçların tutunamadığını gören araştırmacılar, tarımsal bir atık olan buğday samanlarını kuma gömerek yüzeyi sabitlemeyi başardı.

1 Metrekarelik Saman Kareleri Nasıl Çalışıyor?

"Dama tahtası" modelinde uygulanan bu teknikte süreç şu şekilde işliyor:

Izgara Yapısı: Samanlar kuma 1x1 metrelik kareler halinde yerleştiriliyor. Sapların 10-20 santimetrelik kısmı yüzeyde dik bırakılıyor.

Rüzgar Kesici Etki: Yüzeyde kalan samanlar rüzgarın hızını kesiyor. Kum taşınımı bazı durumlarda %99,5'e kadar düşüyor.

Ekosistem Dayanıklılığı: Zamanla çürüyen samanlar toprağa organik besin sağlıyor, nem tutma kapasitesini artırıyor ve koruyucu bir toprak kabuğu oluşturuyor.

Kum Tepelerinden Yeşil Ekosisteme

Stabil hale gelen zemine kuraklığa dayanıklı yerel bitki ve çalı türleri ekildi. Köklerini rahatça salabilen bu bitkiler sayesinde bir zamanlar tamamen çıplak ve hareketli olan kumullar, kalıcı bir bitki örtüsüne kavuştu.

Geleneksel samanlar birkaç yılda yenilenme gerektirirken, günümüzde geliştirilen dayanıklı saman bariyerleri 5-6 yıl boyunca yapısını koruyabiliyor. Shapotou bölgesinde bir tren hattını korumak için doğan bu pratik çözüm, bugün dünyanın farklı kurak bölgelerinde çölleşmeye karşı ilham kaynağı olmaya devam ediyor.