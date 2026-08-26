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Dünya Resmen açıklandı! "Yabancı medya çalışanları askeri hedeftir"
Dünya

Resmen açıklandı! "Yabancı medya çalışanları askeri hedeftir"

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Resmen açıklandı! "Yabancı medya çalışanları askeri hedeftir"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi'nin açıklamaları dünyada geniş yankı buldu. Şikarçi, BBC, Iran International ve Radio Farda çalışanlarını düşman askeri ilan etti. Şikarçi, bu kişilerin Mossad ve CIA ile bağlantılı olduğunu öne sürerek askeri hedef olabileceklerini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, "BBC, Iran International ve Radio Farda" gibi medya kuruluşlarının doğrudan Mossad, CIA ve düşman istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı olduğunu öne sürerek, bu kuruluşlarda çalışanları "düşman askerleri" olarak nitelendirdi.

MEDYA VE BİLİŞSEL SAVAŞ VURGUSU

Sözcü Şikarçi, İran Kutsal Savunma Basın Ajansı'nın (Defapress) İngilizce, Arapça, Rusça, Urduca, Fransızca ve Türkçe sayfalarının tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, İran yönetimi karşıtı medya kuruluşları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Medya ve bilişsel savaşın günümüzde hibrit savaşın önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Şikarçi, bu alandaki başarı veya başarısızlığın doğrudan sahadaki savaşı etkilediğini savundu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi

DÜŞMAN MEDYA İMPARATORLUĞU

Düşmanların yeni teknolojiler ve gelişmiş medya araçlarının yanı sıra bu alana yönelik büyük mali kaynaklara sahip olduğunu dile getiren Şikarçi, düşman medya imparatorluğunun merkezinde İsraillilerin bulunduğunu öne sürerek, BBC, Iran International ve Radio Farda gibi medya kuruluşlarının doğrudan Mossad, CIA ve düşman istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı olduğunu iddia etti.

"ASKERİ HEDEFLER LİSTESİNDE YER VERİLEBİLİR"

Şikarçi, "Bu medya kuruluşlarında çalışan kişileri, Siyonizmin ve katil ABD'nin askerleri olarak değerlendiriyoruz. Hatta onlara askeri hedefler listesinde yer verilebilir, çünkü bize göre bunlar medya değildir." ifadelerini kullandı.

Şikarçi ayrıca bu kuruluşların dünyada şiddetin yayılmasındaki rolünü eleştirerek, "Dünyadaki her türlü kan dökülmesi ve şiddet, bu sözde medyaların desteğiyle gerçekleştiriliyor." dedi.

 

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