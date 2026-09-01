Yahudiler 'ne de olsa İslam dünyası sessiz kalacak deyip' camiyi ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria’da terörist Yahudiler, Nablus yakınlarındaki Bazariya köyünde bir camiyi ateşe vermeye çalıştı ve duvarlarına tehdit içerikli İbranice yazılar yazdı.

Son haftalarda yüzlerce saldırının kayda geçtiği Batı Şeria’da evler, camiler, araçlar ve Filistinlilere ait araziler hedef alınıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da terörist Yahudilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre bir grup saldırgan, 1 Eylül sabahı Nablus’un kuzeybatısındaki Bazariya köyünde bulunan Nureddin Zengi Camii’ni ateşe vermeye çalıştı.

Saldırganlar caminin kapılarını kırarak içeri girmeye çalıştı. Bunda başarılı olamayınca caminin yakınındaki bir odayı ateşe verdi ve çevredeki duvarlara İbranice tehdit ve ırkçı ifadeler yazdı. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı saldırıyı kınayarak ibadethanelerin hedef alınmasının sistematik ve tehlikeli bir tırmanış olduğunu bildirdi.

Camiler peş peşe hedefte

Bu saldırı münferit bir hadise değil. 26 Temmuz'da Kusra ve Kour köylerindeki iki cami terörist Yahudiler tarafından ateşe verildi. Saldırganlar binalara İbranice intikam mesajları da yazdı. Haziran ayında ise BM, Cilicilya ve Mazari en-Nubani'deki camilere yönelik kundaklama saldırılarını kayda geçirdi.

Terörist Yahudilerin saldırıları son haftalarda daha da arttı. Filistin yönetiminin verilerine göre yalnızca bir haftada 470'ten fazla saldırı gerçekleştirildi. Evlerin yakılması, zeytinliklerin tahrip edilmesi, hayvanların çalınması, araçların kundaklanması ve Filistin köylerine baskınlar düzenlenmesi Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yaşanıyor.

Son olarak 29 Ağustos'ta maskeli ve silahlı terörist Yahudi gruplar Kusra'da Filistinlilere ait evlere saldırdı. Bölgede yaşayan Filistinliler ve insan hakları kuruluşları saldırıların Filistinlileri topraklarından uzaklaştırarak arazilere el koymayı hedefleyen daha geniş bir sürecin parçası olduğunu belirtiyor.