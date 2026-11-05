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Ekonomi
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Trump kaybetti, piyasalar coştu!

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Trump kaybetti, piyasalar coştu!

ABD’de ara seçimlerde Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirmesi, değerli metaller öncülüğünde piyasalarda coşkuya yol açtı. Seçimlerden ağır yenilgiyle ayrılan Başkan Donald Trump’ın siyasi hareket alanı daralırken, küresel piyasalarda yeni beklentiler oluştu. Borsa İstanbul’da ise tasfiyedeki fonların portföylerindeki BIST 30 hisselerinin borsa dışı satışının tamamlanması ve geri alım haberleri endeksi yüzde 5 civarında pozitif etkiledi…

#1
Foto - Trump kaybetti, piyasalar coştu!

Demokratların Kongre üzerindeki kontrolü, Trump yönetiminin ekonomi, ticaret ve dış politika kararlarının daha fazla denetlenmesi ve özellikle İran savaşında yeni bir askerî tırmanışın önüne geçilmesi ihtimalini güçlendirdi.

#2
Foto - Trump kaybetti, piyasalar coştu!

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2’nin üzerinde düşüşle 100 dolar seviyesine çekildi. Dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 101,3 seviyesine gerilerken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan düşüşle yüzde 4,90’a indi.

#3
Foto - Trump kaybetti, piyasalar coştu!

ONS 4 BİN DOLARI AŞTI Siyasi gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında da yüzde 3’ün üzerinde yükseliş yaşandı. Altının ons fiyatı yeniden 4 bin doları aşarak 4.048 dolar seviyesinin üzerini gördü. Gram altın da 6.500 TL’yi aştı.

#4
Foto - Trump kaybetti, piyasalar coştu!

Trump’ın seçim yenilgisi gümüş fiyatını da yüzde 5 pozitif etkiledi ve ons gümüş 52 doların üzerine çıktı. Gümüşün gram fiyatı da 84 TL seviyesini gördü. Bitcoin 78 bin 600 doları aştı. Seçim sonuçları Trump’ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırabileceği ihtimali yüzde 80’e yükseldi.

#5
Foto - Trump kaybetti, piyasalar coştu!

ELON MUSK DA KAYBETTİ Seçim sonrası ABD’de S&P vadeliler yüzde 1, Nasdaq vadeliler yüzde 1,1 yükseliş kaydederken, Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen destekçilerinden Elon Musk’ın şirketleri Tesla ve SpaceX’in hisseleri piyasa öncesi işlemlere yüzde 5 civarında değer kaybıyla başladı. Musk “Seçime müdahale eden uzay lazerlerim bu sefer işe yaramadı anlaşılan.” mesajını paylaştı.

#6
Foto - Trump kaybetti, piyasalar coştu!

BIST’TE BANKALAR ÖNCÜLÜĞÜNDE TOPARLANMA Fon dolandırıcılığıyla eylülden bu yana kan kaybeden Borsa İstanbul’da, bankacılık endeksi öncülüğünde sert yükseliş yaşandı. Bankacılık endeksi gün içinde yüzde 7’nin üzerinde artarken, BIST 100’de gün içinde yüzde 5’i aşan yükseliş yaşandı ve endeks 11 bin 500 seviyesini aştı.

#7
Foto - Trump kaybetti, piyasalar coştu!

Endeksteki yükselişte seçimlerin yanı sıra tasfiye süreci devam eden fonların portföylerinde bulunan BIST 30 hisselerinin borsa dışı satışının tamamlanması ve Garanti BBVA’nın başlattığı 11 milyar TL’lik geri alım programı gibi haber başlıkları etkili oldu.

#8
Foto - Trump kaybetti, piyasalar coştu!

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