Trump kaybetti, piyasalar coştu!
ABD’de ara seçimlerde Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirmesi, değerli metaller öncülüğünde piyasalarda coşkuya yol açtı. Seçimlerden ağır yenilgiyle ayrılan Başkan Donald Trump’ın siyasi hareket alanı daralırken, küresel piyasalarda yeni beklentiler oluştu. Borsa İstanbul’da ise tasfiyedeki fonların portföylerindeki BIST 30 hisselerinin borsa dışı satışının tamamlanması ve geri alım haberleri endeksi yüzde 5 civarında pozitif etkiledi…