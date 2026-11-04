Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Tarçınlı: Kahve çekirdeği olmadan kahve üretimi

Kahve güzel kokusu ve muhteşem tadıyla çoğumuzun vazgeçilmezi. Bir çoğumuz kahve içtikten sonra telvesini atarız oysa o telve günlük hayatta o kadar çok işimize yarar ki. Bugün ki çalışmamızda kahve telvesinin güzelliğimize güzellik katan kullanımlarından bahsettik.

Kahvenin kafein içeriği, tembel sabahlarınıza enerjik bir başlangıç vermek için yeterlidir. Ayrıca, ılımlı olarak tüketilmesi şartıyla, antioksidan özellikleri saç sağlığı üzerinde etkilidir. Kahve çekirdeklerinde bulunan antioksidanlar ve aminoasitler, saçın dokusunu önemli ölçüde güçlendirir. Kahve, vücuttaki kan akışını arttırır, kollajen üretimini tetikler, bu da hem saçlarınız hem de cildiniz için harikalar yaratabilir.

Saç için Kahvenin İnanılmaz Faydaları

Piyasada saçı daha parlak ve sağlıklı hale getirme iddiasında bulunan birçok marka mevcut, ancak saçınızda doğal, organik bileşenleri kullanmak, kimyasal bazlı olanlardan daha iyi sonuçlar alabilmeniz için her zaman daha iyidir.

Kahve Saç Maskesi Nasıl Yapılır ve Nasıl Kullanılır?

Türk kahvesi, ekspresso, çözünebilir kahve veya herhangi bir kahve çeşidi olabilir. Yağlı bir saça sahipseniz, kahve saç maskesi yapmak için yalnızca öğütülmüş kahve ve su gerekir. Eğer kuru saç yapınız varsa, kahve saç maskesi için 2 yemek kaşığı kahveye, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave ederek kullanmanızı öneririz.

Koyu bir macun oluşana kadar malzemeleri iyice karıştırın. Tamamlandığında ellerinizi biraz ıslatın ve yaklaşık 7-8 dakika boyunca dairesel hareketlerle saç diplerinize hafifçe masaj yapın. Başınızın her tarafına uygulayın ve bittiğinde normal şekilde yıkayın

Kahvenin Diğer Faydaları

Kahvenin kilo vermekten kanserle savaşa, cilt güzelliğinden parkinson hastalığının önlenmesine kadar birçok faydası olduğunu belirtildi. Günlük hayatın vazgeçilmezi olan kahvenin faydaları..

Saçları yumuşatır ve aydınlatır:

Özellikle sarışınlar saçlarının uçlarına kahve uygulayarak saçlarının rengini açabilir. Esmerler ve kumrallar ise saçlarına kahve sürdüğünde daha parlak olduğunu görecektir.

Perşembe kahvesi

Son dönemde özellikle TikTok ve Instagram'da "Perşembe kahvesi" paylaşımları hızla artıyor. Vatandaşlar her Perşembe sabahı kahvelerine yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek fotoğraf paylaşıyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Sosyal medyada yayılan "Perşembe ritüeli" sonrası her hafta binlerce kişi kahvesine tarçın eklemeye başladı. Uzmanlara göre bu alışkanlığın arkasında astrolojik inanış ve yüzyıllık bolluk geleneği var. Astrolojik inanışa göre haftanın günleri gezegenlerle ilişkilendiriliyor. Perşembe günü, şans, para ve bolluğun gezegeni olarak bilinen Jüpiter'in günü kabul ediliyor.

Öte yandan Kahve üretiminde iklim değişikliğinin etkileri, tarımsal üretim ve tedarik zincirindeki dalgalanmalar, kahve çekirdeği kullanılmadan geliştirilen alternatif ürünlere yönelik çalışmaları artırdı.

Gıda teknolojisi şirketleri, farklı bitkisel hammaddeleri kavurma ve fermantasyon gibi işlemlerden geçirerek kahveye benzer tat ve aroma özellikleri taşıyan içecekler üretiyor.

Bu alandaki çalışmalar ticari girişimlerin yanı sıra akademik araştırmalarda da yer buluyor. Türkiye'de yayımlanan bir araştırmada hurma ve zeytin çekirdeği tozları kullanılarak Türk kahvesine alternatif bir formülasyon geliştirildi.

Türk kahvesine hurma ve zeytin çekirdeği alternatifi

Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden araştırmacıların yer aldığı aynı zamanda Journal of Food Measurement and Characterization dergisinde yayımlanan araştırmada, hurma ve zeytin çekirdekleri kullanılarak kahve benzeri bir içecek geliştirildi.

Araştırmacılar, gıda sanayisinin yan ürünleri arasında bulunan hurma ve zeytin çekirdeği tozlarını farklı oranlarda bir araya getirerek formülasyonları değerlendirdi. Optimum olarak belirlenen karışımda 7,35 gram hurma çekirdeği ve 4,64 gram zeytin çekirdeği tozu kullanıldı.

Laboratuvar analizlerinde geliştirilen formülasyonun antioksidan aktivitesi, geleneksel Türk kahvesine kıyasla 2,4 kat yüksek ölçülürken, fenolik bileşikler, flavonoidler, asitlik ve köpük özellikleri de incelendi.

Duyusal değerlendirmede alternatif içecek, geleneksel Türk kahvesinin ardından tüm duyusal özelliklerde en yüksek puanları alan ikinci formülasyon oldu. Ürünün satın alma isteği puanı ise 7 üzerinden 4,42 olarak belirlendi.

Araştırmacılar, hurma çekirdeğinin fenolik bileşiklere, zeytin çekirdeğinin ise antioksidan aktiviteye katkısını da değerlendirdi.

ABD'de hurma çekirdeği ve darıdan kahve alternatifi

ABD merkezli Atomo Coffee, kahve çekirdeği kullanılmadan espresso benzeri içecek geliştiren şirketler arasında bulunuyor. Şirketin ürün geliştirme çalışmalarında hurma çekirdeği, darı, ayçiçeği çekirdeği, guava, çemen otu ve bezelye proteini gibi farklı bitkisel bileşenlerden yararlanılıyor.

Atomo'nun 2024 yılında tanıttığı çekirdeksiz espresso alternatifinde kafein de bulunuyor. Üründeki kafein, yeşil çaydan elde ediliyor. Şirketin ürün portföyünde çekirdeksiz formülasyonların yanı sıra geleneksel kahveyle harmanlanan ürünler de yer alıyor.

Yapay zekâ kahve çekirdeği olmadan soğuk kahve geliştirdi

Gıda teknolojisi şirketi NotCo, kahve çekirdeği kullanılmadan geliştirilen soğuk kahve çalışmasını Temmuz 2025'te duyurmuştu.

Şirket, Giuseppe adını verdiği yapay zekâ sistemiyle binlerce bitkisel kaynağı ve aroma bileşenini değerlendirdi. Çalışmada kavrulmuş tahıllar, tohumlar ve doğal acı bileşenler kullanılarak kahvenin kavrulmuş aroma, acılık ve gövde özelliklerinin taklit edilmesi hedeflendi.

NotCo'nun açıkladığı formülasyonda kafein de bulunuyor. Şirket, bu kafeinin kahve çekirdeği dışındaki doğal kaynaklardan elde edildiğini belirtiyor.

Bezelye fermantasyonuyla kahve benzeri içecek

Belçikalı gıda teknolojisi girişimi Koppie, sarı bezelyeyi fermantasyon ve kavurma işlemlerinden geçirerek kahve çekirdeğine alternatif bir hammadde geliştirdi.

Şirket, 27 Ağustos 2026'da OtherKinds markasıyla tüketiciye yönelik ürünlerini piyasaya sundu. İlk ürünler arasında filtre kahve gibi hazırlanan öğütülmüş ürün ve matcha gibi sütle hazırlanan latte karışımı bulunuyor.

OtherKinds ürünleri fermente edilmiş ve kavrulmuş bezelyeden üretiliyor. Şirket, bu ürünleri kahve çekirdeği içermeyen ve doğal olarak kafeinsiz içecekler olarak tanımlıyor. Koppie'nin ticari faaliyetlerinde ise bezelyeden elde edilen bileşenlerin geleneksel kahveyle harmanlanarak kullanılması da hedefleniyor.

Kahve alternatifi üretiminde hangi hammaddeler kullanılıyor?

Kahve çekirdeği olmadan geliştirilen içeceklerde kullanılan bitkisel hammaddeler, üretim yöntemine ve hedeflenen aroma özelliklerine göre değişiyor.

Hurma çekirdeği: Kavurma işlemiyle kahve benzeri aroma oluşturmak için kullanılıyor.

Zeytin çekirdeği: Kahve alternatifi formülasyonlarında değerlendiriliyor.

Sarı bezelye: Fermantasyon ve kavurma işlemleriyle kahve benzeri hammaddeye dönüştürülüyor.

Darı: Kavrulmuş ve maltımsı aroma özellikleri nedeniyle alternatif ürünlerde kullanılıyor.

Nohut: Fermente edilmiş bitkisel kahve alternatifi çalışmalarında değerlendiriliyor.

Hindiba kökü: Kahve benzeri acı tat ve aroma özellikleri nedeniyle kafeinsiz içeceklerde kullanılıyor.

Kahve çekirdeği içermeyen ürünlerin tamamı kafeinsiz değil

Kahve çekirdeği kullanılmadan üretilen içeceklerin kafein miktarı, kullanılan hammaddelere ve formülasyona göre değişiyor.

Hurma, zeytin çekirdeği ve bezelye gibi hammaddelerle hazırlanan bazı alternatifler doğal olarak kafein içermiyor. Buna karşılık bazı üreticiler, kahve içimindeki enerji verici etkiyi sağlamak amacıyla yeşil çay gibi farklı kaynaklardan elde edilen kafeini formülasyonlarına ekliyor.