Kırmızı Bülten'le aranıyordu... Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi!
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Kırmızı Bülten ile aranan Daltonlar suç örgütü üyesi şahıs Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan 'Daltonlar' Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan ülkemize iade edildi." ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aranan Daltonlar Organize Suç Örgütü Üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan Ülkemize İade Edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda;
-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama,
-Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Gökhan Şahin’in Gürcistan’dan ülkemize iadesi sağlandı.
Kahraman Polislerimizi, Interpol Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
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