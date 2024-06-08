Yağmur sonrası köyü su bastı
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Karaağaç köyünü aşırı yağışlar nedeniyle sel bastı.
Meteorolojinin uyarıları sonrası kentte beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. Yağış bazı bölgelerde olumsuzluğa neden olurken Emirdağ ilçesine bağlı Karaağaç köyünü sel suları bastı. Yolların ve tarım arazilerinin sel suları altında kaldığı bölgede birçok ev ve ahırı da su bastı. Sel suları yolları şelaleye çevirirken, yağışın ardından bölgeye İl Özel İdaresine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler bölgede suyun tahliyesi için çalışma başlattı.