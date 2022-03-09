Yağları getiren gemiler geldi m? Rus limanındaki ayçiçek yağı taşıyan gemiler nerede?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akar, Türkiye'nin Ukrayna'daki 2 uçağı ve Rus limanlarındaki Türk gemileri ile ilgili önümüzdeiki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi.

Rusya'daki Türk gemileri son durum ne?

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile olumlu ve yapıcı bir görüşme yaptıklarını, görüşmelerdeki birinci konunun ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi. Bölge'de Türkiye'ye ait 2 uçak olduğunu, aynı zamanda Rus limanlarında Türk gemileri olduğunu ifade eden Akar, onların da bir an önce güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi konusunda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz gün bir telefon görüşemsi gerçekleştirmişti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "İki ülke arasındaki ticarette euro ve dolar dışında ruble, yuan ya da altını kullanabiliriz" önerisinde bulunduğu öğrenilmişti.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek yağı hammaddesi ve buğday yüklü yaklaşık 30 gemiyi de hatırlattı. Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğana "talimat vereceğim" dediği öğrenilmişti.