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Yerel Yağışlı yolda telefonla konuştu, yolcuların canını böyle hiçe saydı
Yerel

Yağışlı yolda telefonla konuştu, yolcuların canını böyle hiçe saydı

Yeniakit Publisher
2023-07-09 13:11:00 -

Sakarya’da Karasu ve Kocaali ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüste, şoförün şiddetli yağışa aldırış etmeden seyir halinde telefonla konuştuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karasu ve Kocaali ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüste şoför, şiddetli yağışa aldırış etmeden bir elle direksiyonu tuttu, diğer eliyle de telefonla konuştu.

Etkisini gösteren ve adeta sileceklerin yetişmediği şiddetli yağışta direksiyon başında cep telefonu ile konuşan şoförün bu davranışı bir yolcu tarafından saniye saniye kayda alındı.

Tepki toplayan görüntülerde, şoförün şiddetli yağışa aldırış etmeden bir elle direksiyonu tutarken diğer eliyle telefonla konuşması yer alıyor.

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