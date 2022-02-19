Yağ yaktıran çay nasıl yapılır? Ender Saraç'tan yağları yakan çay tarifi

Ender Saraç’ın bu muhteşem yağ yakan tarifi ile sağlıklı kilo vermeye ne dersiniz? İşte Ender Saraç Yağ yakan acı çay özel tarifi...

Yağ yakan acı çay yapılışı

Malzemeler

Taze zencefil

Acı biber

Tane karabiber

Yeşil çay

Limon

Yağ yakan tarif nasıl yapılır?

Cezvenin ya da demliğin içerisinde 1 büyük bardak su koyun. (Yaklaşık 300 ml) Taze zencefilden 1-2 cm boyunda 2 parça kesin. 1 çay kaşığı karabiber ve acı biberle birlikte cezveye ekleyin. Yaklaşık 2 dakika kısık ateşte kaynatın. Ateşten aldıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı kadar yeşil çay atın ve üstünü kapatarak 4 dakika demleyin. Süzüp bardağa aldıktan sonra içine limon damlatın. Soğumadan tüketin.

Ne zaman tüketilmeli ?

Ne fazla aç , ne fazla tok olmayacak şekilde günde maksimum 2 bardak tüketebilirsiniz.

Acı çayı kimler tüketmemeli ?

Herhangi bir mide rahatsızlığı olanlar, mide ülseri olanlar, şiddetli reflüsü olanlar, mide kanaması geçirenler bu çayı tüketmemelidir. Aynı zamanda acı bibere alerjisi olanlara tüketmemeli.

Acı çay neye iyi gelir ?

- Nezle, grip , soğuk algınlığına iyi gelir

- Kolesterol iyi gelir.

- Zayıflamaya yardımcı olur.

- İdrar söktürücüdür.

- Ödem atmaya yardımcı olur.