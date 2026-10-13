Denizin dibine 75 bin beton küp bıraktılar!

Sussex açıklarındaki Rampion deniz üstü rüzgar enerjisi santralinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, geri dönüştürülmüş betondan üretilen küpler bir rüzgar türbininin çevresine döşendi. Projeyle deniz tabanındaki aşınmanın önlenmesi ve su altındaki canlı çeşitliliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

DENİZİN DİBİNDE YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAK

Deniz üstü rüzgar türbinlerinin temelleri, dalgalar ve akıntıların etkisiyle zaman içinde aşınma riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle türbinlerin çevresine koruyucu malzemeler yerleştirilmesi gerekiyor.

Rampion'daki uygulamada ise geleneksel koruma yöntemlerinden farklı olarak küçük beton küpler kullanıldı. Küplerin oluşturduğu boşlukların balıklar ve diğer deniz canlıları için barınma alanlarına dönüşmesi bekleniyor.

75 BİN KÜPÜN ETKİSİ TAKİP EDİLECEK

Geri dönüştürülmüş betondan hazırlanan 75 bin küp, deniz tabanında hem koruyucu bir katman hem de yapay yaşam alanı oluşturacak şekilde yerleştirildi.

Projenin dikkat çeken yönü, enerji altyapısını korumak için kullanılan malzemenin aynı zamanda ekolojik bir işlev üstlenmesinin hedeflenmesi. Ancak küplerin deniz yaşamı üzerindeki etkilerinin anlaşılması için bölgedeki gelişmelerin izlenmesi gerekiyor.