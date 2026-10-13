Sebebi herkesi şaşırttı! Kapı kollarına neden alüminyum folyo sarılmaya başlandı?

Mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan alüminyum folyo, bu kez farklı bir kullanım yöntemiyle gündemde. İnternette yayılan bir öneriye göre, evin giriş kapısının dış kolunu folyoyla sarmak, şüpheli hareketleri fark etmeye yardımcı olabilir. Peki, bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu?