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Sebebi herkesi şaşırttı! Kapı kollarına neden alüminyum folyo sarılmaya başlandı?

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Sebebi herkesi şaşırttı! Kapı kollarına neden alüminyum folyo sarılmaya başlandı?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ve ev güvenliğini artırmak amacıyla kapı kollarının dış kısımlarının alüminyum folyoyla sarılması gerektiğini öne süren sıra dışı akım vatandaşların dikkatini çekti. Kapı koluna müdahale edildiğinde çıkan hışırtı sesiyle hırsızları fark etmeye yardımcı olduğu iddia edilen bu ucuz yöntemin, tek başına yeterli bir güvenlik önlemi olmadığını belirten uzmanlar uyarıda bulundu. Sağlam kilit sistemleri, alarm ve kameraların yerini tutamayacak bu pratik uygulamanın yalnızca basit bir kontrol aracı olabileceği vurgulandı.

#1
Foto - Sebebi herkesi şaşırttı! Kapı kollarına neden alüminyum folyo sarılmaya başlandı?

Mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan alüminyum folyo, bu kez farklı bir kullanım yöntemiyle gündemde. İnternette yayılan bir öneriye göre, evin giriş kapısının dış kolunu folyoyla sarmak, şüpheli hareketleri fark etmeye yardımcı olabilir. Peki, bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu?

#2
Foto - Sebebi herkesi şaşırttı! Kapı kollarına neden alüminyum folyo sarılmaya başlandı?

Bu yöntemin temel amacı, kapı koluna dokunulduğunda veya kol hareket ettirildiğinde folyonun çıkardığı hışırtı sesini fark etmek. Ayrıca folyoda oluşan buruşma ve şekil değişiklikleri, kapı koluna müdahale edildiğine dair bir işaret olarak görülebiliyor.

#3
Foto - Sebebi herkesi şaşırttı! Kapı kollarına neden alüminyum folyo sarılmaya başlandı?

Yöntemi savunanlar, kapı kolundaki alışılmadık görüntünün olası hırsızları düşündürebileceğini de öne sürüyor. Ancak folyonun hırsızları caydırdığına veya eve yönelik girişimleri önlediğine dair güvenilir bir kanıt bulunmuyor.

#4
Foto - Sebebi herkesi şaşırttı! Kapı kollarına neden alüminyum folyo sarılmaya başlandı?

Alüminyum folyonun kolay bulunması, düşük maliyetli olması ve zahmetsizce uygulanabilmesi bu yöntemin öne çıkan avantajları arasında yer alıyor. Bununla birlikte folyo, kapı koluna müdahale eden biri tarafından kolayca çıkarılabilir. Üstelik oluşan ses her zaman duyulmayabilir.

#5
Foto - Sebebi herkesi şaşırttı! Kapı kollarına neden alüminyum folyo sarılmaya başlandı?

Kapı koluna folyo sarmak, tek başına güvenilir bir güvenlik önlemi olarak görülmemeli. Sağlam kapı ve kilitler, alarm sistemleri ve güvenlik kameraları evin korunmasında çok daha önemli bir rol oynuyor.

#6
Foto - Sebebi herkesi şaşırttı! Kapı kollarına neden alüminyum folyo sarılmaya başlandı?

Sonuç olarak, alüminyum folyo yöntemi basit bir kontrol aracı olarak denenebilir. Ancak ev güvenliğini sağlamak için kanıtlanmış önlemlerin yerine kullanılmamalı.

#7
Foto - Sebebi herkesi şaşırttı! Kapı kollarına neden alüminyum folyo sarılmaya başlandı?

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