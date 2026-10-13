Sebebi herkesi şaşırttı! Kapı kollarına neden alüminyum folyo sarılmaya başlandı?
Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ve ev güvenliğini artırmak amacıyla kapı kollarının dış kısımlarının alüminyum folyoyla sarılması gerektiğini öne süren sıra dışı akım vatandaşların dikkatini çekti. Kapı koluna müdahale edildiğinde çıkan hışırtı sesiyle hırsızları fark etmeye yardımcı olduğu iddia edilen bu ucuz yöntemin, tek başına yeterli bir güvenlik önlemi olmadığını belirten uzmanlar uyarıda bulundu. Sağlam kilit sistemleri, alarm ve kameraların yerini tutamayacak bu pratik uygulamanın yalnızca basit bir kontrol aracı olabileceği vurgulandı.