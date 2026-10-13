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Dünya Panama'da 7.7'lik depremin ardından şimdi de 6,1 büyüklüğünde deprem
Dünya

Panama'da 7.7'lik depremin ardından şimdi de 6,1 büyüklüğünde deprem

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Panama'da 7.7'lik depremin ardından şimdi de 6,1 büyüklüğünde deprem

Panama’da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS, sarsıntının merkez üssünün başkent Panama’ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısı olduğunu açıkladı.

Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün başkent Panama'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında olduğunu bildirdi.

Depremin derinliğinin 10 kilometre, büyüklüğünün ise 6,1 olduğu kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerinin ilk tespitlerine göre, deprem herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.

Panama'da 9 Ekim'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

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