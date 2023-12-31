Yağ yakan hibiskus şerbeti tarifi: Her yerinden sağlık fışkırıyor! Uygulama bakın neler oluyor! İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Halk arasında Mekke gülü ve nar çiçeği olarak da bilinen hibiskus bitkisi, çok güçlü antioksidan maddeleri içerir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Metabolizmayı hızlandırır, diüretik etkisiyle ödem attırır ve aynı zamanda bağırsakların hızlı çalışmasını sağlar.

İçerdiği mineraller sayesinde kişiyi uzun süre tok tutar ve bu sayede kilo vermeye yardımcı olur.

Hibiskus şerbetinin günde en fazla 4 bardak içmesi önerilir ve düzenli kullanıldığında ayda 5 kilo verilmesini sağlar. Diyet ve egzersiz programlarıyla birlikte kullanıldığında daha olumlu sonuçlar verir.

Yağ yakan hibiskus şerbeti tarifi:

Malzemeler:

-1,5 litre sıcak su

-1 adet elma

-1 yemek kaşığı hibiskus

-1 tatlı kaşığı karanfil

-1 adet çubuk tarçın

-1 çay kaşığı tane karabiber

Hazırlanışı:

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Elmayı dilimleyin ve suyla birlikte tencereye koyun. Sonra diğer malzemeleri de tencereye koyarak kaynatın.

Kaynayınca ocaktan alarak soğumasını bekleyin. Soğuyan şerbeti süzerek bir sürahiye koyun ve yemeklerden 15 dakika önce için. Afiyet olsun.