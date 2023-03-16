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Ekonomi Yabancılar borsada satış yaptı!
Ekonomi

Yabancılar borsada satış yaptı!

Borsa İstanbul Pay Piyasasında 10 Mart haftasında yabancı yatırımcılar hisse satışı yaptılar.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 15:21:00 -
Yabancılar borsada satış yaptı!

Yabancılar piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 10 Mart haftasında 53,5 milyon dolar hisse satışı yaptılar.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 56,2 milyon dolar oldu.

Yabancıların DİBS (Ters Repo) satışları 1,3 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) satışları 27,4 oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları ise 0,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bilgi notları

Yabancıların hisse senedi stokları piyasa değeri 27 milyar 495,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 307,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 307,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 403,3 milyon dolar oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şirket borçlanma senedi stokları 74,3 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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