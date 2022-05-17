Yabancı uyruklulara sahte belge yapıyordu... Enselendi!

Edinilen bilgiye göre, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de oturma veya çalışma izni reddedilen yabancılara sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge düzenleyen bir danışmanlık şirketi tespit etti.

İlk olarak çeşitli sosyal medya platformları üzerinden “İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği” şeklinde açıklamalarda bulunan ruhsatsız danışmanlık şirketinin yeri ve sahibinin kimlik bilgileri belirlendi.

Videolu paylaşımlarla müşteri toplayan A.E.S. adlı zanlıyı yakın takibe alan emniyet ekipleri, söz konusu danışmanlık şirketine yönelik dün Esenyurt’ta bir adrese baskın düzenledi.

Fiziki takibin sonunda akşam 17.00 sıralarında şirketin Esenyurt’taki ofisine yapılan operasyonda, söz konusu danışmanlık şirketinin sahibi olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu A.E.S. adlı şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan A.E.S. sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, baskın sırasında yanında bulunan M.T.T. adlı bir başka yabancının ise bilgi sahibi olarak emniyete götürülerek ifadesine başvuruldu.

Sahte belge üzerindenden ikamet izni tertiplendiği belirlenen şirketin merkezinde yapılan aramalarda ise sahte olduğu düşünülen 2 geçici koruma belgesi, para makbuzları, bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 950 lira ve 255 dolar para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan A.E.S. ile ilgili “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan tahkikat başlatıldı. Zanlının, başlatılan adli işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. Yakalanan A.E.S.’nın yönettiği “danışmanlık şirketi” adı altındaki ruhsatsız işyerinin kapısına ise zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu.