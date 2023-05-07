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Spor Yabancı kuralı değişiyor mu? TFF'den açıklama geldi, tarih verildi!
Spor

Yabancı kuralı değişiyor mu? TFF'den açıklama geldi, tarih verildi!

Yeniakit Publisher
2023-05-07 15:49:00 -
Yabancı kuralı değişiyor mu? TFF'den açıklama geldi, tarih verildi!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Seneye Süper Lig'de yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizde de toplantılar yapıyoruz” dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Seneye Süper Lig'de yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizde de toplantılar yapıyoruz” dedi.

Yılport Samsunspor’un şampiyonluk kupasını teslim etmek için Samsun’a gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi burada açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Samsun’u ve Samsunspor’u tebrik ettiğini belirtti.

Büyükekşi, “Gerçekten 11 yıllık bir özlem vardı. İnşallah önümüzdeki yıl güzel bir mücadele gösterir Samsunspor. Fair-Play içerisinde Süper Lig'e renk katar diye düşünüyorum” dedi.

Önümüzdeki sezon yabancı kuralı ile ilgili sorulan soruya ise Büyükekşi, “Seneye Süper Lig'de yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizde de toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda karar alıp kamuoyuna açıklayacağız” ifadelerini kullandı.
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