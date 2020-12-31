Xiaomi telefon fiyatları ne kadar? Xiaomi telefon modelleri neler? Xiaomi telefon özellikleri

Xiaomi 2010 yılında "herkes için yenilik" vizyonuyla girişimci Lei Jun tarafından kuruldu. Biz, son teknoloji ile yüksek kaliteli tükendiğinde herkes gelebilir. Mi, akıllı telefonlar redmi dünyada olduğu gibi ülkemizde de rağbet görmekte. 30'dan fazla ülkede faaliyetlerde bulunan Xiaomi, Mi 10T Pro, Mi 10T, Mi Note 10 Lite, Mi 10, Mi Note 10, Mi 9T Pro, Mi 9T, Mi 9 Lite, Mi 9 ve Mi A3 serisinden oluşan Mi telefonlarının yanında Redmi Telefonlardan olaşan Redmi 9C, Redmi 9A, Redmi 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7 ve Redmi 7A serileri bulunmakta.

Mi 10T Pro | 5G özellikleri neler?

108MP/64MP AI üçlü kamera

144Hz AdaptiveSync TrueColor Ekran

Qualcomm® Snapdragon™ 865, 5G

33W hızlı şarjlı 5000mAh (typ) pil

Mi Note 10 Lite özellikleri neler?

Redmi 9C özellikleri neler?

MediaTek Helio G35

CPU: 12 nm işleme teknolojisi, 2.3GHz'e kadar, 8x A53, Sekiz çekirdekli CPU

GPU: GüçVR8320, 680MHz'e kadar

2GB+32GB/3GB+64GB

RAM: LPDDR4X

ROM: eMMC 5.1

5000mAh (tip)

Boy: 164.9mm

En: 77.07mm

Kalınlık: 9.0mm

Ağırlık: 196gr

10W hızlı şarjı destekler

Kutu içi 10W (5V/2A) şarj aleti

Mikro-USB şarj girişi

Dahili yeniden şarj edilebilir pil

13MP AI Üçlü Kamera

Arka Kamera

13MP birincil kamera

f/2.2 diyafram

2MP makro kamera

f/2.4 diyafram

2MP derinlik sensörü

f/2.4 diyafram