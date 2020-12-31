Xiaomi telefon fiyatları ne kadar? Xiaomi telefon modelleri neler? Xiaomi telefon özellikleri
Xiaomi telefon modelleri ve fiyatları ne kadar? Çin, Pekin merkezli dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin telefonlarına Türkiye’de de yoğun rağbet görmekte. Peki Xiaomi telefon modelleri ve fiyatları neler? Xiaomi telefon modelleri hangileri? Xiaomi telefon modelleri ve özellikleri neler?
Xiaomi 2010 yılında "herkes için yenilik" vizyonuyla girişimci Lei Jun tarafından kuruldu. Biz, son teknoloji ile yüksek kaliteli tükendiğinde herkes gelebilir. Mi, akıllı telefonlar redmi dünyada olduğu gibi ülkemizde de rağbet görmekte. 30'dan fazla ülkede faaliyetlerde bulunan Xiaomi, Mi 10T Pro, Mi 10T, Mi Note 10 Lite, Mi 10, Mi Note 10, Mi 9T Pro, Mi 9T, Mi 9 Lite, Mi 9 ve Mi A3 serisinden oluşan Mi telefonlarının yanında Redmi Telefonlardan olaşan Redmi 9C, Redmi 9A, Redmi 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7 ve Redmi 7A serileri bulunmakta.
Mi 10T Pro | 5G özellikleri neler?
108MP/64MP AI üçlü kamera
144Hz AdaptiveSync TrueColor Ekran
Qualcomm® Snapdragon™ 865, 5G
33W hızlı şarjlı 5000mAh (typ) pil
Mi Note 10 Lite özellikleri neler?
Redmi 9C özellikleri neler?
MediaTek Helio G35
CPU: 12 nm işleme teknolojisi, 2.3GHz'e kadar, 8x A53, Sekiz çekirdekli CPU
GPU: GüçVR8320, 680MHz'e kadar
2GB+32GB/3GB+64GB
RAM: LPDDR4X
ROM: eMMC 5.1
5000mAh (tip)
Boy: 164.9mm
En: 77.07mm
Kalınlık: 9.0mm
Ağırlık: 196gr
10W hızlı şarjı destekler
Kutu içi 10W (5V/2A) şarj aleti
Mikro-USB şarj girişi
Dahili yeniden şarj edilebilir pil
13MP AI Üçlü Kamera
Arka Kamera
13MP birincil kamera
f/2.2 diyafram
2MP makro kamera
f/2.4 diyafram
2MP derinlik sensörü
f/2.4 diyafram