1 Eylül 2020: Arif Ersoy'un vefatı (Akademisyen, Siyasetçi ve Vakıf gönüllüsü)

Arif Ersoy, 1 Ocak 1948’de Çorum’da dünyaya geldi. 1973’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nden mezun olan Ersoy, aynı zamanda Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü de bitirdi. İngiltere Leeds Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Kalkınma dalında mastır derecesini 1976’da yaptı. Ege Üniversitesi, İktisat Fakültesi, doktora derecesini 1979’de tamamlamış ve ardından 1982’de Yardımcı Doçent, 1986’da İktisat Doçenti ve 1992’de ise İktisat Profesörü oldu.







1977 ve 1979 yılları arasında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi, yine aynı üniversitede 1979 ve 1982 yılları arasında İktisat Doktoru görevlerinde bulunan Ersoy, 1982 ve 1986 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde Yardımcı Doçent, 1982 ve 1983 yılları arasında yine İktisat Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1986 ve 1992 yılları arasında İktisat Doçenti, 1992 ve 1994 yılları arasında da yine aynı kurumda İktisat Profesörü görevlerinde bulundu.







Arif Ersoy, 1990 yılında Çin Halk Cumhuriyeti başkenti Pekin’deki Renmin Üniversitesi’nde dokuz ay misafir öğretim üyesi olarak yer aldı. 27 Mart 1994 ve 17 Nisan 1999 tarihleri arasında ilk dönem Çorum Belediye Başkan’lığı yapmış ve sonrasında 18 Nisan 1999 ve 8 Ağustos 2002 yılları arasında da ikinci dönem Çorum Belediye Başkanlığı görevini yapmıştır. Mayıs 1999 ve Haziran 2002 tarihleri arasında da Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Meclisi Üyeliği yapan Ersoy, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü başkanlığından 1 Ocak 2016 tarihinde emekli oldu.







Son olarak, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat Bölümü başkanlığını ve aynı üniversitenin bünyesinde kurulan Uluslararası İslam Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlük görevlerini yerine getiren; Necmettin Erbakan’nın yakın arkadaşı, Adil Düzen tezinin teorisyenlerinden Ersoy, Ankara’da bulunan Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi Genel Sekreterliği görevlerini yaptı. Arif Ersoy, 1 Eylül 2020’de Ankara’da vefat etti.