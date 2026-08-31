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Gündem İslam düşmanı müptezel Müslümanlara nefret kustu! “iki ay sonra hepsini öldüreceğim”
Gündem

İslam düşmanı müptezel Müslümanlara nefret kustu! “iki ay sonra hepsini öldüreceğim”

Yeniakit Publisher
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Sosyal medyadaki İslam düşmanı ahlaksızlara bir yenisi daha eklendi. Yüzünü gizleyerek video paylaşan bir soysuz, İslam’a, Müslümanlara ve Cenab-ı Allah’a küfürler savurdu. Yüzünü göstermeye cesaret edemeyen hadsiz ergen, “Tüm Müslümanları öldüreceğim” dedi ve iki ay sonra büyük bir saldırı planladığını söyledi. Sosyal medyada devlet yetkililerine, “Bulun bu alçağı” çağrıları yapıldı.

Türkiye’de seküler temayülleri gençlere aşılayarak İslam karşıtlığını yaymaya çalışan mihraklar, yaptıkları hainliğin meyvelerini bir bir alıyor!.. 2024’te, Eskişehir’de bir camideki Müslümanlara saldıran Arda Küçükyetim isimli hainden sonra, şimdi de kimliği henüz belirlenemeyen bir soysuz benzer şekilde ortaya çıktı.

Sosyal medyada video yayınlayan aşağılık, tüm Müslümanlara küfürler etti. Videonun sonunda Allah celle ve âlâya bile ağza alınmayacak sözler söyledi. Söz konusu şeref yoksunu, iki ay sonra büyük bir saldırı planladığını, Müslümanları öldüreceğini, türbanlı kadınları katledeceğini, küçük çocukların da kafasını keseceğini söyledi. Aynı videoda, kendisinin pedofili olduğunu da vurguladı.

Müslümanlara ağza alınmayacak küfürler eden müptezel, “Hepsini teker teker öldüreceğim” dedi. Bu saldırıyı iki ay sonra yapacağını söyleyen velet, “Tüm ekipmanlarım hazır. Müslüman o.. ç... her zaman nefret etmişimdir. Türbanlı f.... öldüreceğim, kafalarını kesip iki yaşındaki çocuklarını da öldüreceğim. Ve pedofiliyim ben, bunu kabul ediyorum. İki yaşındaki kız çocuklarına m.... yapıyorum. Kedileri öldürüyor, deneyler yapıyorum. Bunu yapmaya devam edeceğim. Kimse beni durduramayacak. Erkeklerden de hoşlanıyorum, geyim. Bu yaptıklarımdan asla pişman değilim. İki ay sonra büyük bir saldırı bekliyor olacak sizi. Yapacağım şey kişisel seçim. Hayat yaşamayacak kadar kötü. Kendi zevkini yaşa ve öl. Bu tek gerçek. Nefret ettiğim Müslüman o..ç..ları. Hepsini teker teker öldüreceğim. Kafaları sulanmış.”

Ruh hastası şımarık, konuşmasının sonunda Allah’a da küfretti.

Videonun hızla yayılmasının ardından vatandaşlar, devlet yetkililerine çağrı yaparak, “Bulun ve durdurun bu hadsizi” dediler. Aynı zamanda bu aşağılık yaratığa ibretlik ceza verilmesini istediler.

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