Açılışta faciadan dönüldü! 50 kişi aynı anda geçince asma köprü çöktü

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Pangandaran bölgesindeki Margacinta köyünde yeni yapılan Pongpet Asma Köprüsü'nün açılışı sırasında büyük panik yaşandı.

30 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilen törenin ardından yerel yöneticiler ve vatandaşlardan oluşan kalabalık köprüden geçmeye başladı. Köprü üzerinde Pangandaran Belediye Başkanı Citra Pitriyami ile askeri ve yerel yetkililer de bulunuyordu.

50'DEN FAZLA KİŞİ AYNI ANDA KÖPRÜYE ÇIKTI

Endonezya Kara Kuvvetleri Enformasyon Dairesi'nin açıklamasına göre, olay sırasında 50'den fazla kişi köprüden aynı anda geçmeye çalıştı.

Belirlenen kapasitenin aşılması üzerine köprünün sol tarafındaki sling halatı ana bağlantı sisteminden çıktı. Bunun sonucunda köprü yana doğru eğildi ve üzerindeki insanlar büyük panik yaşadı.

KÖPRÜ TAMAMEN ÇÖKMEDİ

Olayın ardından bazı haberlerde köprünün tamamen çöktüğü bilgisi yer aldı. Ancak Endonezya Kara Kuvvetleri bu bilgiyi düzeltti.

Yapılan açıklamada, köprünün ana taşıyıcı yapısının yerinde kaldığı, sorunun sol taraftaki sling halatının ana bağlantıdan çıkmasından kaynaklandığı belirtildi.

UYARIYA RAĞMEN KALABALIK HALDE GEÇTİLER

Endonezya Kara Kuvvetleri'nin verdiği bilgiye göre, köprü hizmete alınmadan önce kullanım şartları vatandaşlara anlatıldı ve köprünün yanına kapasiteyi gösteren bir uyarı levhası yerleştirildi.

Levhadaki kurala göre köprüden aynı anda yalnızca 3 kişi veya bir motosikletin geçmesi gerekiyordu. Ancak açılış töreninin ardından oluşan yoğunluk sırasında bu kurala uyulmadı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Pangandaran polisi olayda can kaybı bulunmadığını açıkladı. Bazı kişilerin hafif yaralandığı, Belediye Başkanı Citra Pitriyami'nin de olaydan sağ kurtulduğu bildirildi.

Yaklaşık 60 metre uzunluğundaki, çelik halat ve ahşap zeminden oluşan köprü olayın ardından kullanıma kapatıldı. Kodim 0625/Pangandaran ile bölgenin Bayındırlık Dairesi, taşıyıcı sistem, sling bağlantıları ve köprünün azami kapasitesini kapsayan teknik inceleme ve onarım çalışmalarına başladı.