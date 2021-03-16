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Ekonomi Xiaomi iş ilanları Xiaomi İstanbul iş başvurusu
Ekonomi

Xiaomi iş ilanları Xiaomi İstanbul iş başvurusu

Xiaomi İstanbul Avcılar’da fabrika kurdu. Xiaomi Türkiye fabrikasının açılışı 29 Mart’ta yapılacak. Şirketten yapılan açıklamada 2 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. Xiaomi’de çalışmak isteyenler nereden nasıl iş başvurusu yapabileceklerini araştırıyor. Xiaomi personel alımı sayfası

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:12:00 -
Xiaomi iş ilanları Xiaomi İstanbul iş başvurusu

İş arayan pek çok kişi Xiaomi’nin İstanbul’da kurduğu fabrikada personel alımı olup olmadığını araştırıyor. Xiaomi’den yapılan açıklamada personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, kim nasıl Xiaomi personel alımı ilanına başvuru yapabilir?

Xiaomi iş ilanları Xiaomi İstanbul iş başvurusu

Xiaomi, Türkiye’de açtığı fabrikada 2 bin personel istihdamı yapacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi iş başvurusunu nereden nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Xiaomi iş başvurusu ilanlarına Linkedln web sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanlara başvuru yapmak için siteye kayıt olmanız gerekiyor.

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Xiaomi, dünyanın en büyük şarj ve akıllı telefon aksesuarı üreticisi Finlandiya menşeli Salcomp ile Türkiye’de yapacağı üretim için İstanbul Avcılar’ı seçti. Burada 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika binası baştan aşağı yenilendi. 15 bin metrekarelik kapalı alanı, 7500 metrekarelik temiz odası bulunan üretim tesisinde, Salcomp’un teknoloji çözüm ortaklığını ise Kontrolmatik firması üstlendi.

 

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