X CEO'su Yaccarino'nun tek tek açıklaması! Görev boyunca ele alındı: ABD'li kullanıcıların %1’inden azı gençler!

X CEO'su Linda Yaccarino, şirketin ABD’de, 90 milyon kullanıcısı olduğunu ve bunların sadece yüzde 1'inden azının gençlerden oluştuğunu açıkladı. Çocukların çevrimiçi güvenliğine odaklanan Senato Yargı Komitesi duruşmasında, X, AB ve Avustralya da dahil olmak üzere çocuklara yönelik cinsel istismarı engellemek için yeterli önlemleri almadığı yönündeki eleştirilerin hedefindeydi. Diğer yandan , ABD Senatosuyla paylaşılan güncel rakamlar X'in ABD'de yıldan yıla hafif bir düşüşle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Çocukların çevrimiçi güvenliğine odaklanan ABD Senato Adalet Komitesi’nin hedefinde yeterli önlemleri almayan X vardı. Duruşmada konuşan X CEO'su Linda Yaccarino, şirketin 90 milyon ABD'li kullanıcısı olduğunu ve bunların sadece yüzde 1'den azının 13 ila 17 yaş arası gençlerden oluştuğunu açıkladı. X CEO’su Yaccarino, sosyal ağın genç kullanıcılar arasındaki erişiminin düşüklüğünü anlattı.

Statistica'nın verilerine göre, Ocak 2023 itibarıyla ABD'de 95,4 milyon olarak bildirilen tahmini kullanıcı sayısı 90 milyon kullanıcıya geriledi. Geçtiğimiz sonbaharda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Elon Musk, ağın genel olarak aylık 550 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını iddia etti ancak hesaplamalarının botlar ve spam gönderenler gibi sahte hesapları içerip içermediği belli değil.

Yaccarino, geçen ay X'in kullanıcı tabanının genel olarak büyüdüğünü ve 7 Aralık 2023 itibarıyla 10 milyondan fazla kişinin X'e kaydolduğunu belirtmişti.

Ancak ABD Senatosu ile paylaşılan rakamlar, 2023 piyasa tahminlerinin doğru olduğu varsayıldığında X'in ABD'de yıldan yıla hafif bir düşüşte olacağını gösteriyor. X, aralarında merkezi olmayan ağ Mastodon, Bluesky ve Instagram Threads'in de bulunduğu bir dizi yeni rakiple karşı karşıya.

bloomberght aktardı: X, AB ve Avustralya da dahil olmak üzere geniş bir coğrafyda, platformda çocuklara yönelik cinsel istismarı engellemek için yeterli önlemlerin alınmadığı yönündeki eleştirilerin hedefindeydi.

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Hatırlanacağı üzere şirketten yapılan açıklama, Austin Teksas’ta ki yeni güvenlik ve emniyet ofisinde tam zamanlı çalışmaları için 100 kişinin işe alınacağı yönündeydi. Çocuklara yönelik cinsel istismar haberlerine odaklanacak olan bu 100 kişilik ekip artık görev başında. Aynı zamanda Elon Musk’ın şirketin tüm ekibini değiştirdikten sonra ki ilk güvenlik ve emniyet ekibi olacağı belirtiliyor.