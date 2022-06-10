Witsel, Galatasaray'dan servet istedi!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Axel Witsel'in sarı kırmızılı kulüpten istediği ücret belli oldu. Belçikalı yıldız 3 yıl için 7.5 milyon euro talebinde bulundu.



Geçen sezon zayıf karnı orta sahası olan Galatasaray'da transferin ilk sırasına dünyaca ünlü Belçikalı ön libero Axel Witsel yazıldı.

Galatasaray'daki seçimi bekleyen 33 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpten talep ettiği mali şartlar da ortaya çıktı.

2.5 milyon euro garanti paradan 3 yıllık sözleşme isteyen Witsel'in toplam maliyeti 7.5 milyon euro. (140 milyon TL)

Milli takımda oynuyor

Bu transferin gerçekleşmesi, yeni yönetimin kararına bağlı. Belçikalı yıldız, milli takıma çağrılmaya devam ediyor.

Son olarak Polonya'ya 1 gol atan Axel Witsel, Belçika'da başladığı futbol kariyerinde Portekiz, Rusya, Çin ve Almanya maceraları yaşarken kendisine 90 milyon euroya yakın bonservis ödendi.



