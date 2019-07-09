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Wimbledon 2019 finalleri ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Wimbledon Tenis Turnuvası’nın yedinci gününde tek erkeklerde dünya 3 numarası Roger Federer, Matteo Berrettini’yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. ABD'li Serena Williams, İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. Tek erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal ise Portekizli Joao Sousa'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Novak Djokovic ise Fransız Ugo Humber'i 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Peki Wimbledon 2019 finalleri ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 Wimbledon tek erkekler finali ne zaman, Wimbledon 2019 hangi kanalda? İşte detaylar...

09 Temmuz 2019 Salı 09:05
Wimbledon 2019 finalleri ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Wimbledon Tenis Turnuvası’nın yedinci gününde tek erkeklerde dünya 3 numarası Roger Federer, Matteo Berrettini’yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. ABD'li Serena Williams, İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. Tek erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal ise Portekizli Joao Sousa'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Novak Djokovic ise Fransız Ugo Humber'i 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Peki Wimbledon 2019 finalleri ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 Wimbledon tek erkekler finali ne zaman, Wimbledon 2019 hangi kanalda? İşte detaylar...

1877’den beri düzenlenen tenisin en prestijli ve en eski turnuvası Wimbledon, kortların en iyilerinin olduğu sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası olarak biliniyor. Wimbledon 2019 hangi kanalda diye merakla takip ediliyor. Peki bu sezon üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon 2019 tek erkekler finali ne zaman? sorusunun cevabını haberin detaylarında takip edebilirsiniz.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 3 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, İtalyan rakibi Matteo Berrettini'yı 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi, çeyrek finalde Mikhali Kukushkin - Kei Nishikori karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

Serena, Djokovic ve nadal çeyrek finale adıyı yazdırdı

Ayrıca kadınlarda ABD'li Serena Williams, İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan Serena Williams çeyrek finalde ABD'li Alison Riske ile karşılaşacak. Tek erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal ise Portekizli Joao Sousa'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Dünya 2 numarası İspanyol Nadal, Portekizli raket Joao Sousa'yı 6-2, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. Oyuna başından ağırlığını koyan Nadal, karşılaşmayı 1 saat 45 dakikada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic ise Fransız Ugo Humber'i 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Wimbledon 2019 finalleri ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Wimbledon, 1 Temmuz’da başladı. 133. kez organize edilen Wimbledon’da finaller 13- 14 Temmuz’da oynanacak. 2019 Wimbledon'da toplam 38 milyon sterlin ödül dağıtılacak. 14 bin 979 seyirci kapasiteli merkez kortta tek kadınlar finali 13 Temmuz'da yapılacak. 14 Temmuz'da oynanacak tek erkekler finali ise DMAX’ta saat 16:00’da ekranlara gelecek. Hem kadınlar hem de erkekler finalinde kazananlara ise 2 milyon 350 bin sterlin para ödülü verilecek.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:05
  1. 2019 Wimbledon tek erkekler finali ne zaman
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