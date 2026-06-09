  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel haydut samimiyet testinde! İran bombayı ABD'nin kucağına attı Kılıçdaroğlu grup toplantısı sonrası MYK’yı topluyor! Atik: “Özel ve ekibine disiplin süreci başlayabilir” Arnavutluk'ta halkın zaferi! Siyonistleri def ettiler Akit’e yönelik alçak saldırıya tepki yağıyor! Özel’in militanları suçüstü oldu Korsan Başkan Özgür'den provokasyona devam: Darbeyi bir kez daha Meclis önünde püskürttünüz! Türkiye'den çok konuşulacak 'Suriye' kararı! Bakan 'açmayı planlıyoruz' diyerek duyurdu Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek! Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’a flaş cevap: Biz bu oyunu bozarız Meclis Başkanı noktayı koydu: TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu’na ziyaretçi alınmaması kararını verdi! Akit Medya’ya linç girişimi! Özgür hedef gösterdi, kudurmuş militanlar saldırdı
Gündem Perinçek mutlak butlanı yorumladı: Atlantikçiler kaybetti, Milliciler/Avrasyacılar kazandı
Gündem

Perinçek mutlak butlanı yorumladı: Atlantikçiler kaybetti, Milliciler/Avrasyacılar kazandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Perinçek mutlak butlanı yorumladı: Atlantikçiler kaybetti, Milliciler/Avrasyacılar kazandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ana muhalefet partisi CHP’ye yönelik mutlak butlan kararını yorumladı.

CHP’ye ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla Türkiye + Rusya + Çin + İran İttifakı sayesinde, ABD-İsrail Ortaklığının bölgesel ve küresel savaş tehdidini caydıracak kuvvetin önünün açıldığını savunan Perinçek, “Bütünleşen Türkiye Süreci’nde, ABD-İsrail’den ve PKK/DEM Parti içindeki ABD-İsrail güdümlülerden gelen baltalama gayretleri ağır darbe aldı. Çünkü CHP’nin tepesindeki en büyük müttefiklerini kaybettiler. Dahası CHP yönetimine Bütünleşen Türkiye Sürecinde etkin olacak bir yönetim geldi” dedi.

MUTLAK BUTLAN’IN 14 YARARI

Perinçek, mutlak butlan kararının 14 yararını şöyle sıraladı:

1. Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde, Atlantikçiler kaybetti, Milliciler/Avrasyacılar kazandı.

2. Türkiye’nin imparatorluklar ve devrim birikiminden beslenen Devlet Aklı (Hikmeti Hükûmet: Raison d’etat), tarih sahnesine çıktı.

3. AK Parti içinde, Atlantikçiler kaybetti, Milliciler/Avrasyacılar kazandı.

4. CHP’de, Atlantikçiler parayla ele geçirdikleri yönetimi kaybetti, Atatürk Devrimi mirasını savunan ve Batı emperyalizmine karşı açıkça tavır alan Kemal Kılıçdaroğlu seçilmiş genel başkan olarak çalışmalarına başladı.

5. MHP’de, Atlantikçiler kaybetti, Milliciler/Avrasyacılar kazandı. Türkiye + Rusya + Çin + İran İttifakı’nı (TRÇİ) gündeme getiren Devlet Bahçeli’nin konumu güçlendi.

6. Bütünleşen Türkiye Süreci’nde, ABD-İsrail’den ve PKK/DEM Parti içindeki ABD-İsrail güdümlülerden gelen baltalama gayretleri ağır darbe aldı. Çünkü CHP’nin tepesindeki en büyük müttefiklerini kaybettiler. Dahası CHP yönetimine Bütünleşen Türkiye Sürecinde etkin olacak bir yönetim geldi.

7. Vatan Savunmasının iç cephesinde, ABD-İsrail-Yunanistan Silahlı İttifakı’nın Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs, Ege Adaları ve Yunanistan’daki askerî yığınağından gelen tehdide karşı savaşa hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin cephe gerisi sağlamlaştı.

8. Türkiye’nin Atlantik Sisteminin dayattığı bağımlılıklardan kurtulma sürecinde, Avrasya’da Bağımsızlık ve Üretim Devrimi kararına yönelik güçlü bir atılım gerçekleşti.

9. Batı Asya’da, ABD-İsrail merkezli emperyalist saldırıya karşı savaşan İran, Filistin-Gazze, Umman, Yemen ve Lübnan’ın (Hizbullah) konumları güçlendi.

10. Türkiye + Rusya + Çin + İran İttifakı sayesinde, ABD-İsrail Ortaklığının bölgesel ve küresel savaş tehdidini caydıracak kuvvetin önü açıldı.11. NATO içinde, çatışma büyüdü, Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’nin Cenaze Merasimi olacağı yönündeki öngörüler kuvvetlendi. Artık kamuoyu önderleri, Ankara’da NATO’nun cenaze merasiminin yapılacağını vurguluyorlar.

12. Vatan Partisi’nin Kemalist Devrimi tamamlama, başka deyişle Türkiye’nin Millî Demokratik Devrimini kesin zafere ulaştırma yolundaki etkin konumu güçlendi.13. Üreticilerin Millî Hükümeti sürecinde, Türkiye’nin önündeki zorlukları aşacak ve düğümleri çözecek iktidarın oluşması yönünde tarihî bir atılım gerçekleşti.

14. Kötümserlik kaybetti, devrimci iyimserlik güçlendi.

Son dakika! Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: Tüm CHP'lileri saat 14.00'te baba ocağımıza bekliyorum!
Son dakika! Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: Tüm CHP'lileri saat 14.00'te baba ocağımıza bekliyorum!

Gündem

Son dakika! Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: Tüm CHP'lileri saat 14.00'te baba ocağımıza bekliyorum!

Meclis Başkanı noktayı koydu: TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu’na ziyaretçi alınmaması kararını verdi!
Meclis Başkanı noktayı koydu: TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu’na ziyaretçi alınmaması kararını verdi!

Gündem

Meclis Başkanı noktayı koydu: TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu’na ziyaretçi alınmaması kararını verdi!

CHP’nin şaibeli İstanbul kurultayında sıcak gelişme
CHP’nin şaibeli İstanbul kurultayında sıcak gelişme

Siyaset

CHP’nin şaibeli İstanbul kurultayında sıcak gelişme

CHP vandallığına Akit Medya’dan tepki: O alçaklar hesap versin!
CHP vandallığına Akit Medya’dan tepki: O alçaklar hesap versin!

Gündem

CHP vandallığına Akit Medya’dan tepki: O alçaklar hesap versin!

Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti
Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aahh ahh!

Kimleerrrr kimlerle beraber! Bir zamanlar birbirinizi yeseniz doymuyordunuz!

Dertli

Sen de atlankci olmuşsun haberin yok..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23