Perinçek mutlak butlanı yorumladı: Atlantikçiler kaybetti, Milliciler/Avrasyacılar kazandı

CHP’ye ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla Türkiye + Rusya + Çin + İran İttifakı sayesinde, ABD-İsrail Ortaklığının bölgesel ve küresel savaş tehdidini caydıracak kuvvetin önünün açıldığını savunan Perinçek, “Bütünleşen Türkiye Süreci’nde, ABD-İsrail’den ve PKK/DEM Parti içindeki ABD-İsrail güdümlülerden gelen baltalama gayretleri ağır darbe aldı. Çünkü CHP’nin tepesindeki en büyük müttefiklerini kaybettiler. Dahası CHP yönetimine Bütünleşen Türkiye Sürecinde etkin olacak bir yönetim geldi” dedi.

MUTLAK BUTLAN’IN 14 YARARI

Perinçek, mutlak butlan kararının 14 yararını şöyle sıraladı:

1. Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde, Atlantikçiler kaybetti, Milliciler/Avrasyacılar kazandı.

2. Türkiye’nin imparatorluklar ve devrim birikiminden beslenen Devlet Aklı (Hikmeti Hükûmet: Raison d’etat), tarih sahnesine çıktı.

3. AK Parti içinde, Atlantikçiler kaybetti, Milliciler/Avrasyacılar kazandı.

4. CHP’de, Atlantikçiler parayla ele geçirdikleri yönetimi kaybetti, Atatürk Devrimi mirasını savunan ve Batı emperyalizmine karşı açıkça tavır alan Kemal Kılıçdaroğlu seçilmiş genel başkan olarak çalışmalarına başladı.

5. MHP’de, Atlantikçiler kaybetti, Milliciler/Avrasyacılar kazandı. Türkiye + Rusya + Çin + İran İttifakı’nı (TRÇİ) gündeme getiren Devlet Bahçeli’nin konumu güçlendi.

6. Bütünleşen Türkiye Süreci’nde, ABD-İsrail’den ve PKK/DEM Parti içindeki ABD-İsrail güdümlülerden gelen baltalama gayretleri ağır darbe aldı. Çünkü CHP’nin tepesindeki en büyük müttefiklerini kaybettiler. Dahası CHP yönetimine Bütünleşen Türkiye Sürecinde etkin olacak bir yönetim geldi.

7. Vatan Savunmasının iç cephesinde, ABD-İsrail-Yunanistan Silahlı İttifakı’nın Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs, Ege Adaları ve Yunanistan’daki askerî yığınağından gelen tehdide karşı savaşa hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin cephe gerisi sağlamlaştı.

8. Türkiye’nin Atlantik Sisteminin dayattığı bağımlılıklardan kurtulma sürecinde, Avrasya’da Bağımsızlık ve Üretim Devrimi kararına yönelik güçlü bir atılım gerçekleşti.

9. Batı Asya’da, ABD-İsrail merkezli emperyalist saldırıya karşı savaşan İran, Filistin-Gazze, Umman, Yemen ve Lübnan’ın (Hizbullah) konumları güçlendi.

10. Türkiye + Rusya + Çin + İran İttifakı sayesinde, ABD-İsrail Ortaklığının bölgesel ve küresel savaş tehdidini caydıracak kuvvetin önü açıldı.11. NATO içinde, çatışma büyüdü, Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’nin Cenaze Merasimi olacağı yönündeki öngörüler kuvvetlendi. Artık kamuoyu önderleri, Ankara’da NATO’nun cenaze merasiminin yapılacağını vurguluyorlar.

12. Vatan Partisi’nin Kemalist Devrimi tamamlama, başka deyişle Türkiye’nin Millî Demokratik Devrimini kesin zafere ulaştırma yolundaki etkin konumu güçlendi.13. Üreticilerin Millî Hükümeti sürecinde, Türkiye’nin önündeki zorlukları aşacak ve düğümleri çözecek iktidarın oluşması yönünde tarihî bir atılım gerçekleşti.

14. Kötümserlik kaybetti, devrimci iyimserlik güçlendi.