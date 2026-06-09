Özgür Özel’in eşkıyası 86 milyona nah çekti!

CHP’nin kadük genel başkanı Özgür Özel’in militanlarınca gerçekleştirilen Akit TV muhabirlerine yönelik alçak saldırıya tepki yağdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) Akit’in isminin geçmediği yarım ağız açıklamada gazetecilere yönelik saldırıların arttığı hatırlatılmakla yetinilirken İllegal Basın Konseyi ve Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti de başını kuma gömdü.

AHLAKSIZLARIN DESTEKÇİSİ DE AHLAKSIZ OLUR

Sosyal medyadan ahlaksız harekete yapılan yorumlarda ise şu ifadeler öne çıktı: “Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri daha edepli yemin ederim! Bunlarda ne namus var, ne edep!!

“Bunlarda yaş da farketmiyor! Özgürcü, Ekremci tayfada ne edep var ne ar var! Bunlar gerçek chp li olamaz.”

“Ahlaksızların destekçileri de ahlaksız olur!”

Akit’e yapılan saldırıya sevinen karaktersizler de vardı. Ham Çökelek şarkısı ise ünlenen sanatçı bozuntusu Atilla Taş ise Akit aracılığıyla 86 milyona çekilen nah hareketini sosyal medya hesabından paylaşarak “Hahahahaa:)) Akit’e çirkin saldırı! Ne güldüm ya!” ifadelerini kullandı!