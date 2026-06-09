Özgür Özel’in eşkıyası 86 milyona nah çekti!
TBMM kürsüsünde milli ve manevi değerleri savunan Akit’e hakaret edip hedef gösteren Özgür Özel’in militanları, Gazi Meclis’in bahçesinde canlı yayın sırasında Akit muhabirine saldırarak tartakladı, iğrenç ve terbiyesiz hareketlerde bulunan kalabalık arasında bir eşkıyanın 86 milyona nah hareketi çekmesi ise başta sosyal medya olmak üzere kamuoyunda büyük tepki çekti. Terbiyesizliğe tek sevinen ise sanatçı bozuntusu ham çökelek oldu.
CHP’nin kadük genel başkanı Özgür Özel’in militanlarınca gerçekleştirilen Akit TV muhabirlerine yönelik alçak saldırıya tepki yağdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) Akit’in isminin geçmediği yarım ağız açıklamada gazetecilere yönelik saldırıların arttığı hatırlatılmakla yetinilirken İllegal Basın Konseyi ve Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti de başını kuma gömdü.
AHLAKSIZLARIN DESTEKÇİSİ DE AHLAKSIZ OLUR
Sosyal medyadan ahlaksız harekete yapılan yorumlarda ise şu ifadeler öne çıktı: “Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri daha edepli yemin ederim! Bunlarda ne namus var, ne edep!!
“Bunlarda yaş da farketmiyor! Özgürcü, Ekremci tayfada ne edep var ne ar var! Bunlar gerçek chp li olamaz.”
“Ahlaksızların destekçileri de ahlaksız olur!”
Akit’e yapılan saldırıya sevinen karaktersizler de vardı. Ham Çökelek şarkısı ise ünlenen sanatçı bozuntusu Atilla Taş ise Akit aracılığıyla 86 milyona çekilen nah hareketini sosyal medya hesabından paylaşarak “Hahahahaa:)) Akit’e çirkin saldırı! Ne güldüm ya!” ifadelerini kullandı!
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