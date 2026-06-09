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Gündem Nuri Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel ve haydutlarına sert tepki: Akit, bir avuç eşkıyanın susturabileceği bir medya değildir!
Gündem

Nuri Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel ve haydutlarına sert tepki: Akit, bir avuç eşkıyanın susturabileceği bir medya değildir!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Pavyon köşelerinde oturduğu koltuktan kaldırılması üzerine günlerdir Akit'i hedef gösteren CHP'nin kadük Genel Başkanı Özgür Özel'in tahrikleri sonucu gazetemizin hedef alınmasına Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu da sert tepki gösterdi. Karahasanoğlu CHP’li vandalları “Ahlaksız bir avuç eşkıya” olarak tanımlayarak “Akit bu tür saldırılarla susturulabilecek bir medya organı değildir” dedi.

Pavyon köşelerinde delege satın alarak oturdukları koltuklardan mahkeme kararıyla kaldırılmalarının öfkesini Akit Medyadan çıkarmaya kalkan CHP’li Vandalların Meclis bahçesinde Akit TV muhabiri Muhammet Can Bulut’a ve kameramanımız Nuh Güneş’e tekmeli, tokatlı ve rezil sözlerle dolu saldırısı Medya Grubumuzun önünde lanetlendi.

Yapılan basın açıklaması öncesi konuşan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Akit’e yapılan rezil saldırıyı sert sözlerle kınadı.

VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLEMİYORUZ

Karahasanoğlu şunları söyledi: “Özgür Özel’in haftalar öncesi yaptığı ‘Akit’i dışarı atın’, ‘Akit’i içeri sokmayın’ şeklindeki provokatif sözleri sonrası bir avuç haydut, eşkıya, muhabirimizi tartakladılar. Şu anda arkadaşlarımız devlet hastanesinden 10 günlük rapor aldı. Tabii ki bu durum bunların utanmazlığını gösteriyor. Yaptıkları ahlaksızlıklar, vurgunlar, soygunları böyle örteceklerini zannediyorlar. Akit medya varken bunların yaptığı tüm vurgunlar, illegal işler haberleştirilecek. Akit medya bunların baskısıyla, bir takım eylemleriyle susacak bir medya organı değildir. Susmayacaktır. Akit’e yapılan saldırılar hiçbir zaman netice vermemiştir. Akit medyanın yayınlarından rahatsız olanlara da verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilemiyoruz. Bu yayınlar her zaman devam edecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Akit medya aklın yolunda, milletinin yanında, doğru bildiği yolda ilerleyecek ve kimseye de eyvallah demeyecektir.”

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Yorumlar

Geçmiş olsun akit yanındayız ölümüne

Bunlar devlet yönetimine talip eşkıyalar pavyonunda otursun lgbt ciler chpnin yanına dürüst kişi yaklaşamaz

ata

hakikaten adamlar niye rahatsızlık duyuyor.... sizin haberinizin yapılması kötü mü... sesinizi duyuracak... tuhaflar... bir de meclis ve bahçesi babalarının malı sanki... tek parti zihniyeti silinmeden adam olmayız...
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