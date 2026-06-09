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Dünya İran, ABD'ye ait Apache helikopteri düşürdü! Trump: Karşılık vereceğiz!
Dünya

İran, ABD'ye ait Apache helikopteri düşürdü! Trump: Karşılık vereceğiz!

Yeniakit Publisher
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İran, ABD'ye ait Apache helikopteri düşürdü! Trump: Karşılık vereceğiz!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen ABD ordusuna ait bir savaş helikopterini düşürdüğünü doğrulayarak, "Mürettebatı kurtardık! Ancak ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" dedi.

ABD ile İran arasında çatışmaların gölgesinde kalıcı ateşkes ile ilgili gergin bekleyiş devam ederken Hürmüz Boğazı yakınlarında devriye gezen ABD ordusuna ait bir Apache helikopteri İran tarafından düşürüldü. Helikopterdeki iki mürettebat sağ olarak kurtarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, helikopterin düşürüldüğünü doğruladı. Trump "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda. Helikopterde iki pilot yer alıyordu, her ikisi de güvende ve yaralanmadı” ifadelerini kullandı.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da (CENTCOM), AH-64 Apache tipi helikopterin, TSİ 02.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın sağ kurtulduğu, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden alındığı ve durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

SAVAŞTA KAYBEDİLEN İLK APACHE

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari trafiğin büyük bölümüne fiilen kapatmasına karşı koymak amacıyla Merkez Komutanlığı'nın agresif çabalarının bir parçası olarak Apache helikopterlerinin yanı sıra silahlı MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve F/A-18 ve F-35 saldırı uçaklarını da bölgede kullanıyor. İran, 28 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 30 insansız Reaper uçağını düşürdü ve birkaç ABD savaş uçağı düşman ve dost ateşi sonucu kaybedildi. Ancak bugün yaşanan olay savaşta kaybedilen ilk Apache helikopteri oldu.

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Yorumlar

ata

bu herifler ölümsüzlük iksirini bulmuşlar.... apaçi düşecek, pilot kurtulacak... duy inanma...
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