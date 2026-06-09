Akit muhabirine Özel’cilerin saldırısını görmezden gelen HalkTV’ye Kılıçdaroğlu’ndan kapak: Sahibi Londra’da olan…

CHP Genel Merkezi'nde adeta bir intikam konuşması yapan Kılıçdaroğlu, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nu ve kanalın kirli finans kaynaklarını doğrudan hedef aldı.

Partiyi esir alan para kulelerine ve foncu medyaya rest çeken Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu sert ifadeleri kullandı:

"Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var."

"Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim, onun da önüne geçeceğim!"

Özgür Özel ve yandaşlarının her türlü hukuksuzluğuna siper olan, Akit muhabirine yapılan barbarca saldırıyı ise üç maymunu oynayarak gizlemeye çalışan Londra fonlu Halk TV, bizzat savundukları Kılıçdaroğlu tarafından böylece suçüstü yakalanmış oldu. CHP içindeki bu kirli rant, delege borsası ve medya fonlama savaşları, malum zihniyetin ülkeyi nasıl bir uçuruma sürüklemek istediğini bir kez daha gözler önüne serdi.