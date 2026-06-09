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Ekonomi New York borsasının kafası karışık!
Ekonomi

New York borsasının kafası karışık!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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New York borsasının kafası karışık!

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası karışık seyirle kapandı.

New York borsası, çip hisselerindeki satış baskısının sürmesiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 artarak 50.872,11 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 azalışla 7.386,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 kayıpla 25.678,82 puana indi.

Çip hisselerindeki toparlanmanın ivme kaybetmesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Geçen hafta sert düşen yarı iletken hisseleri pazartesi günü kayıplarının bir kısmını telafi etmişti. Bugün ise çip şirketlerinden Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 7,6, Qualcomm'un hisseleri yüzde 5,7, AMD'nin hisseleri yüzde 3 ve Intel'in hisseleri yüzde 2,1 değer kaybetti.

 

Analistler, yatırımcıların ABD'nin yarın açıklanacak mayıs ayı tüketici enflasyonu verileri ile cuma günü gerçekleşmesi beklenen SpaceX'in halka arzı öncesinde temkinli bir duruş sergilediğini belirtti.

Jeopolitik tarafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ABD'ye ait Apache helikopterini düşürdüğünü ve buna yanıt vereceklerini açıklaması da piyasalarda risk iştahını törpüledi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin "oldukça belirgin" bir şekilde arttığını ifade etmesi sonrasında petrol fiyatlarında hızlanan düşüş, jeopolitik risklerin etkisiyle ivme kaybetti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 2,7 azalışla 91,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 3,1 azalarak 88,48 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'nin dış ticaret açığı nisanda aylık yüzde 1,2 azalışla 55,9 milyar dolara gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de ikinci el konut satışları ise mayısta yüzde 3,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

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