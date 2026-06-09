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Spor Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığına seçildiği Fenerbahçe'de kamp programı belli oldu. Fenerbahçe 2026-2027 sezonu öncesi 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak.

Fenerbahçe futbol A takımının yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.

FENERBAHÇE'NİN 3 RAKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe aynı zamanda bu tarihler arasında LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak.

 

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının programı şöyle

:8 Temmuz 2026: Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026: Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz 2026: LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

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