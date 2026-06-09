İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz

TAHSİN HAN

İsrail basınındaki haberler, İran ile Azerbaycan arasındaki gerginliği tırmandırıyor... Son olarak İsrail basınındaki çıkan İsrail’in güney Azeraycan’da sınırda konuşlanıp İran’ı gözetleyip ve suikastler yaptığı haberleri üzerine İranlı vekil çok sert açıklamalarla Bakü’yü tehdit etti.

İsrail’in, Azerbaycan topraklarını kullanarak İslam Cumhuriyeti’ne yönelik gizli operasyonlar yürüttüğüne dair iddiaların ardından Tahran adeta eldivenlerini çıkardı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi’nin önde gelen isimlerinden Abolfazl Zohrevand, Memri TV’ye yaptığı açıklamada komşu ülkelerin Tahran’ın düşmanlarıyla iş birliği yapmaya devam etmeleri halinde topyekün ve hızlı bir yıkımla karşı karşıya kalacaklarını açıkça ilan etti.

BAKÜ GERÇEĞİ İDRAK EDEMEMİŞ

Sınırlarının ötesindeki tüm hareketlilikleri yakından izlediklerini belirten İranlı milletvekili, en sert ve doğrudan uyarısını ise kuzey komşusu Azerbaycan’a yöneltti. Bakü yönetiminin güvenlik açısından İsrail’e yakınlaşmasından duyulan rahatsızlığı gizlemeyen Zohrevand, “Bakü, sadece üç ila dört saat içinde haritadan tamamen silinebileceğini henüz idrak edebilmiş değil. Bu yüzden bizimle uğraşmayı bırakıp sınırlarını bilseler onlar için çok daha iyi olur” ifadeleriyle adeta savaş çanlarını çaldı.

BAE İKİNCİ BİR İSRAİL

Tahran’ın askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğinin altını çizen Zohrevand, bölgedeki stratejilerini tamamen rasyonel bir temele oturttuklarını iddia etti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin adeta “ikinci bir İsrail” olduğunu, Kuveyt ve Azerbaycan’ın durumunu da yakından bildiklerini söyleyen siyasetçi, kendilerine doğrudan bir saldırı gelmediği sürece harekete geçmediklerini belirtti. Ancak bu sabırlı yaklaşımın bir zayıflık olarak algılanmaması gerektiği konusunda da komşularını uyaran Zohrevand, “Bize saldırırsanız, altından asla kalkamayacağınız kadar büyük ve yıkıcı bir güçle karşılık veririz” diyerek açık açık tehdit etti.

MOSKOVA VE PEKİN’E ORTAKLIK ÇAĞRISI

Bölgesel tehditlerin ötesinde küresel jeopolitiğe de değinen İranlı yetkili, Batı’nın Orta Asya’da bölünme oluşturma, Rusya’nın belini kırma ve Çin’i zayıflatma planlarına karşı yıllar önce uyarılarda bulunduklarını hatırlattı. Bu küresel mücadelede İran olarak üzerimize düşeni yaptıklarını ve büyük bedeller ödediklerini savunan Zohrevand, Moskova ve Pekin yönetimlerine de radikal bir çağrıda bulundu. Rusya ve Çin’in artık bu süreçte çok daha aktif roller üstlenmesi gerektiğini belirten Zohrevand, üç ülkenin güvenliğinin birbirine göbekten bağlı olduğunu vurgulayarak acilen bir “İran-Rusya-Çin Ortak Askeri Komutası” kurulması gerektiğini ifade etti.