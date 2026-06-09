Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e hezimet salvosu! Kendi ilan ettiği genel seçim provasında sandığa gömüldü!
CHP içindeki koltuk kavgaları ve mahkeme krizleri tüm hızıyla sürerken, fonlu medyanın ve kliklerin önde gelen isimlerinden Yılmaz Özdil, Özgür Özel cephesini yerden yere vuran şok açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen yerel ara seçimlerin ardından adeta bir bozgun yaşayan CHP'deki vizyonsuzluğu ifşa eden Özdil, altı beldede yapılan seçimlerin beşini iktidarın ezici bir çoğunlukla kazandığını belirterek muhalefetin içine düştüğü acizliği gözler önüne serdi.
Seçim öncesi büyük lokma yiyip büyük konuşan Özgür Özel'in, bu küçük yerel ara seçimleri pervasızca bir "genel seçim provası" haline getirdiğini hatırlatan Özdil, sandıktan çıkan tokat gibi sonuçla Özel'in sinsi planlarının ellerinde patladığını ilan etti.
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Koltuk hırsıyla gözü dönen ve bu altı beldede kazanacağı hayali zaferler üzerinden "Bakın bütün Türkiye benim arkamdan geliyor" havası atmaya hazırlanan Özgür Özel'in hevesi kursağında kaldı.
Muhalefet tabanında deprem etkisi yapan açıklamalarında Yılmaz Özdil, yerel ara seçimin yapıldığını ve altı beldenin beşini iktidarın kazandığını belirtti. Özgür Özel'in bu altı yerin seçimini genel seçim haline getirip genel seçim provası dediğini aktaran Özdil, Özel'in altı beldede seçim zaferi kazanarak "bakın bütün Türkiye benim arkamdan geliyor" demeyi hedeflediğini vurguladı. Özdil, Özgür Özel'in son mitinginde "beni seven CHP'ye oy verecek söz mü?" dediğini hatırlatarak, neticenin tam bir hezimet olduğunu ifade etti.
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