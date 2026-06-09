CHP vandallığına Akit Medya’dan tepki: O alçaklar hesap versin!

Basın mensuplarının, Akit dostu okuyucularımızın, gazete yönetim ve personelinin katıldığı programda alçakça saldırıyı düzenleyenler lanetlendi. “Akit‘e uzanan eller kırılsın” ve “Akit medya burada, saldırganlar nerede” sloganları eşliğinde gerçekleşen etkinlikte basın açıklamasını deklare eden ana haber sunucumuz Erkan Tan, Akit‘in geçmişte de benzer baskılara maruz kaldığının altını çizerek, “Bu alçakça saldırılar yayınlarımızı asla susturamadı ve susturamayacak“ dedi.

Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’nun da eşlik ettiği basın açıklamasında, Akit‘e yönelik saldırının faillerinin yargı önünde hesap vermesi istendi.

İşte Akit Medya Grubu‘nun “Kamuoyuna duyuru” başlıklı basın açıklaması…

“Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararı sonrası, şaibeli bir şekilde oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğundan kaldırılan Özgür Özel ile koltuğu tekrar devralan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki siyasi gerilim haliyle medya dünyasının önemli gündem maddelerinden biri olmuştur. CHP’de gerçekleştirilecek grup toplantısı öncesi gazetecilik refleksi ile izleyicilerini doğru ve detaylı haberlerle bilgilendirmek için Meclis önüne giden Akit TV ekibimiz, canlı yayın yaptığı esnada, Özgür Özel yandaşı vandallar tarafından darbedilip hırpalanmış, hakaretlere ve çirkin hareketlere maruz kalmıştır. Bütün Türkiye’nin gözü önünde cereyan eden ve bir medya organının ‘özgür haber alma’ hakkını gasp etmeye yönelik olan bu linç girişimi hem kamuoyunun hem de tarafsız, vatansever meslek oluşumlarının tepkisini çekmiştir.

Yayın hayatına başladığı 1993 yılından bu yana yüzlerce saldırıya, yaptırıma, dayatmaya, sindirme operasyonlarına ve provokatif eylemlere maruz kalmasına rağmen dik duruşundan taviz vermeyen Akit Medya Grubu, hak bildiğini söylemekten, Hakk‘ın yanında yer almaktan, milli ve dini değerlerin arkasında durmaktan asla vazgeçmemiştir.

Bu son saldırılar da bizleri hak yolumuzdan döndüremeyecek, gerçekleri haykırmaktan alıkoyamayacaktır.

Akit TV Ankara muhabirimiz Muhammet Can Bulut ile Kameraman arkadaşımız Nuh Güneş’e Meclis önünde CHP’li provokatörlerce gerçekleştirilen tekme-tokatlı saldırıyı ve canlı yayın sırasında sergilenen ahlaksızlığı kınıyoruz. Bu alçakça olayda fiziki saldırıya uğrayan muhabirimiz 10 günlük darp raporu almıştır.

Koltuk hırsı ile siyaseti geren Özgür Özel’in aylardır Akit Medya’ya yönelik nefret dili ve hedef göstermeleri sonrasında yaşanan bu ahlaksızca saldırı konusunda savcılığın bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz. Olayın provokatörleri, yapılan saldırının görüntüleri, edilen hakaretlerin sözlü belgeleri, muhabirimize ve kameranımıza saldıranların eşkalleri canlı yayın kayıtları ile mevcuttur. İçişleri Bakanlığı’nın zanlıları en kısa zamanda tespit etmesini ve bu alçakça saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Bu vandallığın takipçisi olacağımızı da kamuoyuna duyururuz…”