Faşist ve sol terörü tırmanışta! Sekülerlerin kıskandığı Almanya’da suç rekoru

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile Berlin’de düzenlediği basın toplantısında 2025 Siyasi Saikli Suçlar Raporunu kamuoyuyla paylaştı. İçişleri Bakanı Dobrindt, "Siyasi motivasyonlu suçlar rekor seviyeye ulaştı. Şiddet olayları hem sol hem de sağcı aşırılık çevrelerinde önemli ölçüde arttı. Şiddet olaylarında yüzde 42’lik bir artışın yaşandığı aşırı sol kesimlerin oluşturduğu tehdit giderek büyüyor. Suçların büyük çoğunluğu ise aşırı sağcı failler tarafından işleniyor, bu da en büyük tehlikenin şu anda sağcı aşırılıktan kaynaklandığını tekrar tekrar gösteriyor" diye konuştu.

Son 24 yılın rekoru

Rapora göre ülkede 2025 yılında 85 bin 837 siyasi motivasyonlu suç işlendi. Böylece geçtiğimiz yıl işlenen siyasi saikli suçlar, söz konusu istatistiklerin toplandığı 2001 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Siyasi motivasyonlu şiddet suçlarının sayısı da yüzde 1.2 artarak toplam 4 bin 156’ye yükseldi. Önceki yıllarda olduğu gibi siyasi amaçlı suçların büyük bir kısmı aşırı sağcılar tarafından işlendi. Buna göre 2025 yılında aşırı sağcıların faili olduğu 42 bin 544 siyasi nedenli suç işlendi. Rapora göre aşırı sağcıların işlediği şiddet içerikli suçlarının sayısı da 2025 yılında yüzde 7,4’lük bir artışla bin 598 vakaya ulaştı. Bunlar arasında saldırı, kundaklama, patlayıcı madde suçları ve kamu düzenini bozma gibi suçlar yer aldı.

Aşırı solcular enerji arzına yönelik saldırılarla öne çıktı

Raporda geçtiğimiz yıl ve bu sene Berlin başta olmak üzere bazı şehirlerde enerji arzına yönelik saldırılarla gündeme gelen aşırı sol çevrelerin işlediği suçlarda da artış dikkat çekti. Rapora göre solcu çevrelerin işlediği suçların sayısı da 2025’te 2024 yılına oranla yüzde 35.29 artarak 13 bin 490 vakaya ulaştı. Aşırı sol çevrelerin 2024 yılında işlediği suçların sayısının 9 bin 971 olduğuna vurgu yapılan raporda yüzde 35.29’luk artışın göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi. Rapora göre aşırı sol görüşlülerin işlediği şiddet suçları ise yüzde 42.6 artarak 762’den bin 87 vakaya yükseldi. Aşırı sol grupların Berlin ve bazı şehirlerde enerji arzına yönelik saldırılara dikkat çekildi ve bu grupların şiddet eylemlerini artırdığına işaret edildi.