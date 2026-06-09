74 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Bisikletiyle giderken yere yığıldı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle yolda ilerleyen 74 yaşındaki Kemal Kocabey, iddiaya göre fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kocabey’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle ilerleyen Kemal Kocabey, bir anda yere yığıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ekim Sokak’ta meydana geldi. Bisikletiyle yolda ilerleyen Kemal Kocabey, iddiaya göre fenalaşarak düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kemal Kocabey'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.