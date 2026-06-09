"Dijital taraftaki sergide bugüne kadar çekilmiş Mekke, Medine, Kudüs fotoğraflarının 100-150 yıllık hallerinin restorasyonunu yaptım. Sonra onları yapay zekayla videoya çevirdim. Ayrıca sergide bu eski fotoğrafları çeken makineleri tespit ettim. Bu kameralar da sergide yer alıyor. Bu sergi için bir müzik de yaptım. Şu anda tüm müzik platformlarında 'Üç Harem' başlığıyla dinlenebiliyor. Bu sergiyi gezen insanlar benim hissettiğimi hissetsin diye tasarladığım bir müzik albümü oldu."