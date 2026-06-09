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Foto - Engin Uzun'un

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un, İslam dünyasının üç mukaddes şehrini konu alan "Üç Harem: Mekke, Medine, Kudüs" başlıklı fotoğraf ve dijital sanat sergisi, Başakşehir'de sanatseverlerle buluştu.

#2
Foto - Engin Uzun'un

Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galerisi'nde açılan sergi, geleneksel fotoğraf sergiciliğini dijital sanat, yapay zeka ve müzikle bir araya getiriyor.

#3
Foto - Engin Uzun'un

Açılışta basın mensuplarına açıklamada bulunan sanatçı Uzun, 30 yıldır fotoğrafçılıkla uğraştığını belirterek, "Bizim meslekte ya anı yaşarsın ya da anı yakalarsın. Eğer iyiysen mesleğinde ikisini birlikte yapabiliyorsun. Bu sergi de 30 yıllık meslek hayatımda beni en çok etkileyen sergilerden biri oldu. Gezerken içimin ferahladığını, adeta umre ziyaretindeki manevi huzuru hissettiğimi düşündüm." dedi.

#4
Foto - Engin Uzun'un

Uzun, sergide hem 2015'ten bu yana Mekke, Medine ve Kudüs'te çektikleri fotoğrafların yer aldığını hem de dijital çalışmalarının olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

#5
Foto - Engin Uzun'un

"Dijital taraftaki sergide bugüne kadar çekilmiş Mekke, Medine, Kudüs fotoğraflarının 100-150 yıllık hallerinin restorasyonunu yaptım. Sonra onları yapay zekayla videoya çevirdim. Ayrıca sergide bu eski fotoğrafları çeken makineleri tespit ettim. Bu kameralar da sergide yer alıyor. Bu sergi için bir müzik de yaptım. Şu anda tüm müzik platformlarında 'Üç Harem' başlığıyla dinlenebiliyor. Bu sergiyi gezen insanlar benim hissettiğimi hissetsin diye tasarladığım bir müzik albümü oldu."

#6
Foto - Engin Uzun'un

Sergideki eserlerin de aynı zamanda bir kitap haline getirildiğini dile getiren Engin Uzun, serginin daha sonra Konya'da ve Bursa'da açılacağını ve tüm Türkiye'yi dolaşmasını temenni eğitini sözlerine ekledi.

#7
Foto - Engin Uzun'un

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da açılışta yaptığı konuşmada, serginin klasik sergi anlayışının ötesine geçtiğine dikkati çekerek, ziyaretçilerin eserlerin dijital ve hareketli yansımalarını görebileceğini söyledi. Katılımcıların farklı bir sergi deneyimi yaşayacağını ifade eden Kartoğlu, "Biraz sonra gezeceğimiz sergide Türkiye'de çok fazla örneği olmayan bir uygulamayla karşılaşacağız. Fotoğraflarını gördüğünüz eserleri hareketli olarak izleme imkanı bulacaksınız." diye konuştu.

#8
Foto - Engin Uzun'un

Başakşehir'in sadece modern şehircilik anlayışıyla değil, kültür, sanat ve manevi değerlerle de öne çıktığını vurgulayan Kartoğlu, bir şehrin ruhunu oluşturan unsurların kültür ve sanat üretimi olduğunu dile getirdi. Kartoğlu, Başakşehir'i "mutluluğun şehri" olarak tanımladıklarını belirterek, bu anlayışın yalnızca fiziki yatırımlarla değil, kültürel ve sanatsal çalışmalarla da desteklendiğini kaydetti.

#9
Foto - Engin Uzun'un

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Hz. Muhammed'e duyulan sevginin Türk milletinin kültürel ve manevi hayatındaki yerine dikkati çekerek, "Onun sevgisi ve muhabbeti gerçekten yağmur gibidir, kalplerimizi kirlerden arındırır." dedi. Serginin samimi duygularla ortaya çıktığını ifade eden Ünal, etkinliğin ziyaretçiler üzerinde manevi bir etki bıraktığını belirtti.

#10
Foto - Engin Uzun'un

Başakşehir Belediyesinin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını takdir eden Ünal, sergiye ev sahipliği yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile emeği geçenlere teşekkür ederek, fotoğraf sanatçısı Engin Uzun için yeni sergiler temennisinde bulundu.

#11
Foto - Engin Uzun'un

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan ise sanatçı Engin Uzun ile tanışmasının ardından fotoğraf sanatına bakışının değiştiğini belirterek, "Fotoğrafın ışık, kadraj, deklanşörden ibaret olmadığını, bir fikri temelden, bir duygu dünyasından süzüldüğünü anladım. Rabb'im (bu sergiyi) hayırlı eylesin." şeklinde konuştu. Sergi, 19 Haziran'a kadar görülebilecek.

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