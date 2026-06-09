Ankara’da sağanak hayatı felç etti!
Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak Etimesgut ve Akyurt ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede bazı ilçelerde etkisini artırdı. Sağanak yağışın başlamasının ardından trafikte aksamalar meydana geldi. Etimesgut ve Akyurt ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli yağışın görüntüleri, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.