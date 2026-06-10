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Yerel Şırnak'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Yerel

Şırnak'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
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Şırnak'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ta meydana gelen feci kazada motosiklet sürücüsü Hasan Saka yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İdil ilçesi Tepeköy mevkisinde meydana geldi.

Hasan Saka yönetimindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde motosikletin sürücüsü Hasan Saka'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Minibüste yaralanan O.Ü., K.K. ve Ş.Ü. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saka'nın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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