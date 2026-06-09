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Dünya İran'dan ABD'ye kötü haber
Dünya

İran'dan ABD'ye kötü haber

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İran'dan ABD'ye kötü haber

İran'dan yapılan açıklamada "Düşman savaş alanında elde edemediği şeyleri müzakerelerde de elde edemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD ile yürütülen müzakere görüşmelerine ilişkin, “Düşman savaş alanında elde edemediği şeyleri müzakerelerde de elde edemeyecek.” dedi.

 

Musevi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, İran’a yönelik saldırıların ve ortaya konan “mücadelenin” üzerinden 100 gün geçmesine ilişkin paylaşımını alıntılayarak, “Düşman savaş alanında elde edemediği şeyleri müzakerelerde de elde edemeyecek.” mesajını yayımladı.​​​​​​​

Musevi ayrıca, “İran ne teslim olur ne de kandırılır. Düşmanın vaatlerine güvenmiyoruz.” dedi.

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