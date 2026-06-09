Kozan ilçesinde, Anavarza Bal tarafından hayata geçirilen ‘Dünyanın En Büyük Arı Oteli’, Guinness Dünya Rekoru tarafından resmi olarak tescil edildi. Ekolojik yapı, arılar için güvenli bir sığınak sunarken, biyolojik çeşitliliğin korunması ve küresel arı ölümlerine karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Anavarza Bal'ın, bünyesinde kurduğu ‘Yaşasın Arılar’ departmanının ilk büyük projesi olarak 'Arı Oteli' çalışmasını hayata geçirdiği kaydedildi. Kozan'daki çevreci üretim tesisinin ev sahipliği yaptığı yapı, Guinness Dünya Rekorları Hakemi ve Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici'nin gerçekleştirdiği resmi ölçüm ve incelemelerin ardından ‘dünya rekoru’ unvanını aldı. Rekor sertifikası, düzenlenen törenle Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen'e takdim edildi. Uzunluğu 15 metreyi, yüksekliği 3 metre 20 santimi, derinliği ise 50 santimetreyi bulan arı oteli, dünya genelinde hızla artan arı ölümleri ile doğal yaşam alanlarının daralmasına dikkat çekmek amacıyla özel olarak tasarlandı. Ekosistemin sürdürülebilirliğinde hayati bir rol oynayan ancak koloni halinde yaşamayan yalnız arı türlerini hedefleyen projenin; bu canlılar için gece barınağı, güvenli yuvalama alanı ve zorlu hava şartlarında kış koruması işlevi göremesi amaçlanıyor. Doğal yaşamı desteklemek amacıyla inşa edilen çok katmanlı yapının üretiminde tamamen çevre dostu materyallerin tercih edildiği kaydedildi. Arı otelinin yapımında sedir, meşe, ceviz, dut ve kızılçam gibi dayanıklı doğal ağaç gövdelerinin yanı sıra kamış ve farklı odunsu malzemeler kullanıldığı aktarıldı. Bu sayede bölgedeki farklı arı türlerinin yapısal ihtiyaçlarına uygun, korunaklı ve sürdürülebilir bir ekosistem alanı oluşturmak hedeflendi.